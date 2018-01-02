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Сегодня, 11:53

Элистинский школьник стал победителем Всероссийского конкурса «Икарёнок без границ»


Элистинский школьник стал победителем Всероссийского конкурса «Икарёнок без границ»Ученик 4 класса 21-ой школы Элисты Данир Очиров стал победителем Всероссийского конкурса « Икаренок без границ». Он представил свой проект « Город моей мечты». Это состязание технической направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья. Награждение всех победителей творческого состязания состоится в Москве. Ольга Эняева продолжит.

На общем мероприятии в 21 столичной школе объявили о победе Данира Очирова на Всероссийском конкурсе «Город моей мечты». Ребята поздравили его песнями и танцами. А начальник инновационно-аналитического отдела КалмГУ Раим Файзиев вместе с подарком вручил Даниру диплом победителя.

Данир посещает центр робототехники при Калмыцком университете. И когда услышал о творческом конкурсе, решил непременно попробовать свои силы. Над проектом по собственной идее Данир работал вместе с преподавателями и студентами КалмГУ. Любовь к родному городу мальчик выразил в поэтических строках.

Даниру Очирову всего 10 лет. С трех лет мальчик проявляет интерес к рисованию, конструированию. Несмотря на то, что прикован к инвалидной коляске, он много мастерит из подручных материалов. А своим проектом хочет показать город будущего, который должен быть самым красивым, а главное, комфортным для жизни людей. Помимо величественных храмов, елового парка на этом макете можно увидеть, как по улицам будут ездить электромобили, работающие на экологически чистом и дешевом топливе, чтобы не загрязнять окружающую среду. Также предусмотрено место для подземной парковки. Для создания города своей мечты Данир использовал лего и другие подручные материалы. Также, как и другие участники конкурса, снял видеоролик- презентацию своей работы.

О городе своей мечты рассказали около двухсот ребят из многих регионов страны. Отрадно, что работа Данира Очирова оказалась в числе лучших. И он надеется, что его идея когда-нибудь воплотится в жизнь. И в таком городе будет жить интересно, радостно и комфортно.



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