Крещенские купания прошли без происшествий

Крещенские купания в Элисте прошли без происшествий. Как сообщили сегодня на совещании в администрации города, на территории всех водоемов, где официально были оборудованы купели, дежурили сепциалисты МЧС, бригады скорой помощи и полиция. Всего безопасность обеспечивали более 70 человек. Самым массовым было купание на Колонском пруду. В общем, по республике в этом году были открыты 7 объектов. Что касается эпидситуации, то по данным еженедельного мониторинга Роспотребнадзора, превышение в регионе не отмечено. Как сообщила начальник Управления образования Людмила Минькова, в помещениях всех общеобразовательных учреждениях Элисты температура воздуха соответствует норме. Также на совещании было озвучено, что этой ночью пригородный поселок Аршан из-за обледенения линий электропередачи остался без света. Однако, по данным специалистов, детские сады и школы уже работают в штатном режиме, неполадки устранены. Крещенские купания в Элисте прошли без происшествий. Как сообщили сегодня на совещании в администрации города, на территории всех водоемов, где официально были оборудованы купели, дежурили сепциалисты МЧС, бригады скорой помощи и полиция. Всего безопасность обеспечивали более 70 человек. Самым массовым было купание на Колонском пруду. В общем, по республике в этом году были открыты 7 объектов. Что касается эпидситуации, то по данным еженедельного мониторинга Роспотребнадзора, превышение в регионе не отмечено. Как сообщила начальник Управления образования Людмила Минькова, в помещениях всех общеобразовательных учреждениях Элисты температура воздуха соответствует норме. Также на совещании было озвучено, что этой ночью пригородный поселок Аршан из-за обледенения линий электропередачи остался без света. Однако, по данным специалистов, детские сады и школы уже работают в штатном режиме, неполадки устранены.



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