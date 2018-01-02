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Специалисты министерства сельского хозяйства провели встречу с аграриями Сарпинского района





Первый район, где побывали специалисты министерства сельского хозяйства во главе с руководителем ведомства, в рамках проекта Правительства Калмыкии «Тематическая среда» - Сарпинский. Главная цель - принятие мер по обращениям, поступившим в ходе «прямой линии» с Главой республики 15 декабря. Во время выездных встреч рабочая группа изучила злободневные вопросы сельчан, оказала консультационные услуги аграриям, разъяснила им условия предоставления государственной поддержки.



Прежде чем вступить в диалог с участниками встречи, министр Баатр Болаев подвел итоги работы ведомства за прошедший год. По его словам, в степном регионе собрали рекордный урожай зерновых. Более шестисот тысяч тонн. Этому способствовали и погодные условия, и реализация мероприятий, направленных на повышения плодородия, отметил Болаев. Этому важному направлению и впредь будут уделять самое серьезное внимание. Оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства составило более 60 миллионов рублей. Также речь шла о переоснащении АПК Калмыкии современной техникой. Сейчас стоит задача - улучшить племенное поголовье животных. В последние годы в республике увеличилось число рентабельных хозяйств, растут объемы производства.



Говоря об основных направлениях развития сельского хозяйства, Болаев в качестве примера привел строительство откормочных площадок, убойных цехов. Вся эта работа проводится в свете реализации поручений главы Калмыкии. Ну а главный вопрос, который волнует сельхозтоваропроизводителей Сарпинского района, впрочем, как и всех аграриев республики – это получение кредитных средств по льготной ставке не более пяти процентов. Дело в том, что с 2017 года полностью изменилась схема финансовой поддержки предприятий АПК. Раньше аграриям приходилось получать кредиты в банках под коммерческие проценты, а затем подавать заявку в региональные министерства на субсидирование процентной ставки и ждать возмещения из бюджета. Теперь агробизнес может получить деньги под пять процентов годовых прямо в финансовом учреждении. Главное условие – отвечать критериям добросовестного налогоплательщика, и не иметь просрочек. Однако, не везде прямая система льготного кредитования селян работает так эффективно, как хотелось бы. Деньги дают не всем. И не в запрашиваемом объеме. К примеру, в прошлом году банк из 46 кредитных заявок от фермеров принял положительное решение только по 10, говорит министр Баатр Болаев.



Кстати, в профильном министерстве России о проблемах с внедрением новой схемы льготного кредитования знают. Этой актуальной теме была посвящена видеоконференция, которую провел первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. А участники совещания могли в режиме он-лайн рассказать о процессе выдачи кредитов заемщикам. Кроме того, они высказали свои замечания и предложения. Как было отмечено, механизм предоставления денежных средств в этом году должен стать более прозрачным и эффективным. Все участник встречи пришли к единому мнению: такие выездные мероприятия рабочей группы позволяют вникнуть проблемы сельчан, оказать консультационные услуги аграриям, а также разъяснить им условия предоставления господдержки.



Государственной поддержке аграрного сектора Калмыкии было посвящено рабочее совещание Алексея Орлова. Как стало известно, в этом году денежные средства, которые будут выделены из федерального бюджета, а также из республиканской казны составят 970 миллионов рублей. В частности, речь шла о льготном кредитовании аграриев. Глава республики дал поручение первому заместителю председателя Правительства Сергею Бадмаеву взять под контроль ситуацию по реализации программы господдержки агропромышленного комплекса Калмыкии.



Реализация мероприятий Государственной программы позволит существенно повысить конкурентоспособность отрасли, будет способствовать росту доходов сельхозтоваропроизводителей и населения, а также устойчивому развитию сельских территорий. Ну, а специалисты министерства сельского хозяйства во главе с руководителем ведомства встретятся с жителями всех районов республики в рамках проекта Правительства Калмыкии «Тематическая среда». Первый район, где побывали специалисты министерства сельского хозяйства во главе с руководителем ведомства, в рамках проекта Правительства Калмыкии «Тематическая среда» - Сарпинский. Главная цель - принятие мер по обращениям, поступившим в ходе «прямой линии» с Главой республики 15 декабря. Во время выездных встреч рабочая группа изучила злободневные вопросы сельчан, оказала консультационные услуги аграриям, разъяснила им условия предоставления государственной поддержки.Прежде чем вступить в диалог с участниками встречи, министр Баатр Болаев подвел итоги работы ведомства за прошедший год. По его словам, в степном регионе собрали рекордный урожай зерновых. Более шестисот тысяч тонн. Этому способствовали и погодные условия, и реализация мероприятий, направленных на повышения плодородия, отметил Болаев. Этому важному направлению и впредь будут уделять самое серьезное внимание. Оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства составило более 60 миллионов рублей. Также речь шла о переоснащении АПК Калмыкии современной техникой. Сейчас стоит задача - улучшить племенное поголовье животных. В последние годы в республике увеличилось число рентабельных хозяйств, растут объемы производства.Говоря об основных направлениях развития сельского хозяйства, Болаев в качестве примера привел строительство откормочных площадок, убойных цехов. Вся эта работа проводится в свете реализации поручений главы Калмыкии. Ну а главный вопрос, который волнует сельхозтоваропроизводителей Сарпинского района, впрочем, как и всех аграриев республики – это получение кредитных средств по льготной ставке не более пяти процентов. Дело в том, что с 2017 года полностью изменилась схема финансовой поддержки предприятий АПК. Раньше аграриям приходилось получать кредиты в банках под коммерческие проценты, а затем подавать заявку в региональные министерства на субсидирование процентной ставки и ждать возмещения из бюджета. Теперь агробизнес может получить деньги под пять процентов годовых прямо в финансовом учреждении. Главное условие – отвечать критериям добросовестного налогоплательщика, и не иметь просрочек. Однако, не везде прямая система льготного кредитования селян работает так эффективно, как хотелось бы. Деньги дают не всем. И не в запрашиваемом объеме. К примеру, в прошлом году банк из 46 кредитных заявок от фермеров принял положительное решение только по 10, говорит министр Баатр Болаев.Кстати, в профильном министерстве России о проблемах с внедрением новой схемы льготного кредитования знают. Этой актуальной теме была посвящена видеоконференция, которую провел первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. А участники совещания могли в режиме он-лайн рассказать о процессе выдачи кредитов заемщикам. Кроме того, они высказали свои замечания и предложения. Как было отмечено, механизм предоставления денежных средств в этом году должен стать более прозрачным и эффективным. Все участник встречи пришли к единому мнению: такие выездные мероприятия рабочей группы позволяют вникнуть проблемы сельчан, оказать консультационные услуги аграриям, а также разъяснить им условия предоставления господдержки.Государственной поддержке аграрного сектора Калмыкии было посвящено рабочее совещание Алексея Орлова. Как стало известно, в этом году денежные средства, которые будут выделены из федерального бюджета, а также из республиканской казны составят 970 миллионов рублей. В частности, речь шла о льготном кредитовании аграриев. Глава республики дал поручение первому заместителю председателя Правительства Сергею Бадмаеву взять под контроль ситуацию по реализации программы господдержки агропромышленного комплекса Калмыкии.Реализация мероприятий Государственной программы позволит существенно повысить конкурентоспособность отрасли, будет способствовать росту доходов сельхозтоваропроизводителей и населения, а также устойчивому развитию сельских территорий. Ну, а специалисты министерства сельского хозяйства во главе с руководителем ведомства встретятся с жителями всех районов республики в рамках проекта Правительства Калмыкии «Тематическая среда».



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