Прием заявок на ЕГЭ продолжается

Чуть больше недели осталось до окончания приема заявлений на участие в едином госэкзамене. Вся необходимая информация доводится до родителей и детей на общешкольных собраниях. До 1-го февраля нынешние одиннадцатиклассники необходимый документ с перечнем выбранных предметов должны подать в своих школах. Выпускникам прошлых лет нужно обратиться в орган управления образования по месту жительства. ПОСЛЕ указанного срока, заявления принимаются по решению государственной экзаменационной комиссии и только при наличии уважительных причин и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. Напомню, в этом году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21-го марта по 11-е апреля, основной – с 28-го мая по 2-е июля.

Подробнее о предстоящей кампании и нововведениях нынешнего года расскажем в следующем выпуске Вестей. Чуть больше недели осталось до окончания приема заявлений на участие в едином госэкзамене. Вся необходимая информация доводится до родителей и детей на общешкольных собраниях. До 1-го февраля нынешние одиннадцатиклассники необходимый документ с перечнем выбранных предметов должны подать в своих школах. Выпускникам прошлых лет нужно обратиться в орган управления образования по месту жительства. ПОСЛЕ указанного срока, заявления принимаются по решению государственной экзаменационной комиссии и только при наличии уважительных причин и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. Напомню, в этом году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21-го марта по 11-е апреля, основной – с 28-го мая по 2-е июля.Подробнее о предстоящей кампании и нововведениях нынешнего года расскажем в следующем выпуске Вестей.



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