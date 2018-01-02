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Конкурс детской песни Теегин айс

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ГТРК "Калмыкия" запускает 7 сезон конкурса "Теегин Айс"


ГТРК "Калмыкия" запускает 7 сезон конкурса "Теегин Айс"ГТРК «Калмыкия» готовится к проведению 7-го сезона детского вокального конкурса «Теегин Айс». За время существования этого творческого соревнования сотни школьников Калмыкии смогли продемонстрировать свои таланты. Многим удалось заявить о себе и на профессиональном поприще. В этом году формат и правила несколько изменились. О нововведениях и о том, что Теегин Айс – это настоящая путевка на большую сцену, рассказывает моя коллега Татьяна Гюзяляева.

6 лет, 6 сезонов, более 500 школьников. Таковы основные цифры Теегин айс. Но главное, за это время десятки талантливых ребят получили возможность заявить о себе, определиться с будущей профессией. Однако, сколько еще одаренных детей ждут своего часа на просторах степной республики! С 1 февраля они могут воспользоваться шансом, который предоставляет ГТРК «Калмыкия»

Хронометраж каждого видеоролика не больше 3-х минут. Кроме того, в этом году четыре номинации: помимо соло, коллективного вокала, исполнительского мастерства, теперь будет оцениваться и театральное искусство. Так что участникам необходимо продумать сюжетную линию, то есть сделать из номера мини-спектакль. При этом учесть, что в случае выхода во второй отборочный тур, придется выступать в студии ГТРК Калмыкия, поэтому стоит использовать минимум декораций. Жюри конкурса, как и прежде, возглавит главный дирижер Национального оркестра, лауреат премии «Улан зала» Савр Катаев.

Сейчас у многих частников позади не только школа, некоторые вот-вот выйдут за порог ССУЗов и Вузов. А кто-то уже покоряет профессиональную сцену. Пример тому, Милла Чернушкина. Студентка училища искусств принимает участие в постановках Национального театра. В эти дни она занята на репетиции спектакля ко дню влюбленных. Более того, Чернушкина исполняет главную роль в легендарном мюзикле Стая. Вокальные данные девушки уже оценили ее партнеры по сцене.

Для самой Миллы это был самый настоящий прорыв. Говорит, что вокальная подготовка не подвела и помогла справиться с волнением.

Впереди у Миллы Чернушкиной – очередные вершины, которые надо покорить, но она благодарна конкурсу Теегин Айс за то, что смогла поверить в себя, продемонстрировать свое мастерство и сделать первый шаг на пути к профессиональной сцене. На своем примере девушка доказала, что телевизионный конкурс калмыцкой песни открывает дорогу талантливым детям. А их в степной республике немало.



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