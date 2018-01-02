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Сегодня, 11:42

Весь православный мир отмечает праздник Крещения Господня


Весь православный мир отмечает праздник Крещения ГосподняСегодня все православные христиане отмечают праздник Крещение Господне. Всенощное бдение этой ночью прошло в Казанском кафедральном соборе Элисты. В церкви состоялся чин Великого освящения воды. Считается, что в эту ночь живительная влага приобретает целебные свойства. Вместе с верующими на священном празднике побывала и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Крещенский водосвятный молебен, куда верующие приходят, чтобы прикоснуться к божественной благодати, элистинец Сергей Репринцев посещает ежегодно. С собою у него емкости, в которых живительная и благодатная вода. После проведения ритуала она весь год сопровождает его семью при недугах и неприятностях.

В два часа ночи, после завершения праздничного богослужения, состоялся чин Великого освящения воды. Его на площади Собора совершил архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан. Собравшихся верующих и ёмкости с водой, размещенные на специальном помосте перед иконой Богоявления, Владыка после совершения молитвы окропил освященной водой.

Считается, что эта вода приобретает чудодейственную силу. Ею верующие окропляют себя, свое жилище и пьют её в течение всего года. У многих она хранится до следующего праздника.

Великое освящение воды прошло и на 7 купелях, расположенных на территории Элисты, Лаганского, Юстинского, Сарпинского, Приютненского, Яшалтинского и Яшкульского районов. Ведь главным на Крещение в последние годы остается обычай окунаться в ледяную прорубь - иордань. По традиции, ещё накануне ее оборудовали и на Колонском пруду, где также было совершено таинство молитвы.

Первым в холодную воду погрузился Геннадий Шевченко. Он, что называется, морж со стажем. Уже на протяжении 18 лет мужчина совершает обряд омовения в святой воде.

За безопасностью людей на водоеме следят сотрудники МЧС, дежурят полицейские и медики. По словам спасателей, элистинцы начали совершать омовение ещё с полуночи. Окунулся в проруби и заместитель начальника регионального управления МЧС.

Перед погружением необходимо оценить свои возможности и состояние здоровья. Ну, а, в общем, крещенское купание в иордани - дело добровольное. Главное – делать это с верой в сердце.

Купания продолжатся до конца дня.



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