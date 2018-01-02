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Сегодня, 10:00

С 1 мая повысится минимальный размер оплаты труда


С 1 мая повысится минимальный размер оплаты трудаС 1 мая повысится минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения. Таким образом, МРОТ в Калмыкии будет равен 11-ти тысячам 163-ем рублям. Об этом сообщила региональный профильный министр Марина Ользятиева. Рост по сравнению с январем 2018 года составит 17,5 процента. С 1 мая работодатель не сможет платить работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени, ниже этой суммы.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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