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Сегодня, 11:00

В Элисте встретили участников автопробега


В Элисте встретили участников автопробегаЭлисту посетили участники автопробега, посвященного 75-летию освобождения народов Северо-Кавказского и Южно-федеральных округов от немецко-фашистских захватчиков. Инициатором этого мероприятия стал Ставропольский край, где 10 января и был дан старт автопробегу. За это время его участники посетили 8 регионов. Степная столица стала заключительным этапом.

В Элисте участники автопробега продолжили свою вахту памяти у
у памятника воинам 28-ой Армии, участвовавших в освобождении калмыцкой столицы от немецко-фашистских захватчиков. За несколько минут до наступления нового, 1943 года, наши части очистили город от фашистов. Освобождение Элисты стало результатом контрнаступления советской армии под Сталинградом, которое началось в ноябре 42 года. Фашисты выставили сильный заслон из танков, артиллерии, кавалерии и мотопехоты. Используя глубокие балки и бугры Ергенинской возвышенности, они оказывали упорное сопротивление наступающим. Но даже непогода не стала препятствием для советских солдат, которые один за другим взламывали рубежи обороны противника. Небольшой урок истории провели те, кто лично был знаком с теми, кто защищал свою Родину.

Петр Белокопытов стоял на другом рубеже защиты. Когда началась война, ему было 17 лет. Освобождал Северный Кавказ. Битва продолжалась 442 дня на линии фронта протяженностью в тысячу километров. Это было одно из самых крупных и кровавых сражений Великой Отечественной войны, вспоминает старый солдат. Наши потери на Кавказе превысили миллион человек. Калмыкия для Петра Белокопытова стала вторым домом. После войны он попал по распределению сначала в Целинный, а затем и в Яшкульский районный отдел внутренних дел. А автопробег для Петра Дмитриевича - это дань уважения своим сослуживцам.

Акция стартовала в Ставропольском крае в память о воинах, героически сражавшихся за Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. Благодаря их мужеству и самоотверженности были сорваны планы врага.

И уже у монумента памяти Вечный огонь после митинга и минуты минутой молчания была торжественно развернута 200-метровая копия Знамени Победы.



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