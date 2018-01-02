"Здесь и сейчас".Численность сайгаков увеличенна

В 13 часов 14 минут начался интересный разговор с директором Государственного открытого биосферного заповедника «Чёрные земли» Баатром Убушаевым. 6 тысяч особой. Такова численность популяции сайгаков в Калмыкии в этом году. Увеличение отмечается на одну треть по сравнению прошлым годом. Рост численности степной антилопы стал самым главным событием прошедшего года. В первую очередь восстановилась половозрастная структура популяций. Сотрудники заповедника продолжают борьбу с браконьерами. А в этом году предстоит большая работа и по обеспечению сайгаков водопоями. В 13 часов 14 минут начался интересный разговор с директором Государственного открытого биосферного заповедника «Чёрные земли» Баатром Убушаевым. 6 тысяч особой. Такова численность популяции сайгаков в Калмыкии в этом году. Увеличение отмечается на одну треть по сравнению прошлым годом. Рост численности степной антилопы стал самым главным событием прошедшего года. В первую очередь восстановилась половозрастная структура популяций. Сотрудники заповедника продолжают борьбу с браконьерами. А в этом году предстоит большая работа и по обеспечению сайгаков водопоями.



Смотреть полный выпуск новостей



