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Сегодня, 12:25

Продуктовая корзина в Калмыкии подорожала


Стоимость минимального продуктового набора в Калмыкии на декабрь 2017 года составила 3 тысячи 665 рублей. Это один из самых низких показателей в южном федеральном округе. Такие данные привели в министерстве социального развития, труда и занятости региона. Содержимое условной продуктовой корзины и динамику цен в регионе внимательно изучила наш корреспондент Дельгир Сангаджи-Горяева.

По данным министерства экономического развития, в Калмыкии по сравнению с прошлогодними показателями отмечен незначительный рост цен на продукты, и специалисты оценивают их как стабильные.

Немного поднялась цена на мясо. Так, говядина выросла на 3 десятых процента. За килограмм баранины придется заплатить чуть больше трехсот рублей. Цена на свинину осталась на том же уровне. Литр молока обойдется в 63 рубля 99 копеек, подорожание составило 3 копейки. На том же уровне остались соль поваренная, хлебная продукция и макаронные изделия.
Проехав по столичным магазинам, мы смогли убедиться, что стоимость товаров потребительской корзины почти не изменились.

Семья Зайцевых молоко, хлеб и масло покупают в торговой лавке рядом с домом. По словам Алины, это экономит не только время, но и кошелек. Ассортимент в них, как правило, состоит из недорогих продуктов первой необходимости.

Что же касается стоимости минимального набора продуктов питания, то она в Калмыкии одна из самых низких в южном федеральном округе. В прошлом месяце оценивалась в 3тысячи 665 рублей. Как пояснили в региональном Минсоцразвития, на её стоимость влияет величина прожиточного минимума, устанавливаемая правительством каждые 3 месяца
Так, в третьем квартале 2017 года в степном регионе отмечен самый низкий показатель - 8 тысяч 765 рублей. На втором – Адыгея- 8тысяч 975 рублей, в Волгоградской области величина прожиточного минимума составила 9тысяч 019 рублей. Самый высокий показатель зафиксирован в Севастополе – 10 тысяч 284 рубля.

Что касается цен на продукты, то их колебания не выходят за пределы нормы, считают эксперты. Незначительное повышение объясняется небольшой инфляцией, которая позволяет экономике двигаться вперед. К тому же некоторые продукты в наступившем году стали заметно дешевле. Хотя, во многом цены на продукты зависят от места их приобретения.

К тому же стоимость отдельных продуктов определяется сезонными колебаниями.
В первую очередь это касается фруктов, ягод и овощей, которые в несезон дорожают, поскольку в большинстве своем поставляются из-за рубежа или соседних регионов. Так, что цена товаров далеко не всегда зависит от разного рода экономических факторов.















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