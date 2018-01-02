В Элисте готовятся к Крещению

Предстоящей ночью с 18 на 19 января весь православный мир отметит праздник Крещения Господня или Богоявления. В Казанском кафедральном соборе по благословению архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана в 23 часа начнётся праздничное богослужение. Чин Великого освящения воды будет совершен 19 января в 1:30 ночи. Освящение крещенской купели на муниципальном водоёме «Колонский» состоится в тот же день в 7 часов утра. По традиции в Калмыкии будет действовать несколько купелей. Но самым массовым в республике ожидается купание в Колонском пруду в Элисте. Там же будут дежурить медики и сотрудники МЧС.



Сегодня на канале Россия 24 Протоиерей Элистинской и Калмыцкой епархии Алексей Грищенко ответит на вопросы и расскажет об особенностях этого праздника. Предстоящей ночью с 18 на 19 января весь православный мир отметит праздник Крещения Господня или Богоявления. В Казанском кафедральном соборе по благословению архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана в 23 часа начнётся праздничное богослужение. Чин Великого освящения воды будет совершен 19 января в 1:30 ночи. Освящение крещенской купели на муниципальном водоёме «Колонский» состоится в тот же день в 7 часов утра. По традиции в Калмыкии будет действовать несколько купелей. Но самым массовым в республике ожидается купание в Колонском пруду в Элисте. Там же будут дежурить медики и сотрудники МЧС.Сегодня на канале Россия 24 Протоиерей Элистинской и Калмыцкой епархии Алексей Грищенко ответит на вопросы и расскажет об особенностях этого праздника.



Смотреть полный выпуск новостей



