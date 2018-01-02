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Сегодня, 12:10

В Элисте готовятся к Крещению


В Элисте готовятся к КрещениюПредстоящей ночью с 18 на 19 января весь православный мир отметит праздник Крещения Господня или Богоявления. В Казанском кафедральном соборе по благословению архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана в 23 часа начнётся праздничное богослужение. Чин Великого освящения воды будет совершен 19 января в 1:30 ночи. Освящение крещенской купели на муниципальном водоёме «Колонский» состоится в тот же день в 7 часов утра. По традиции в Калмыкии будет действовать несколько купелей. Но самым массовым в республике ожидается купание в Колонском пруду в Элисте. Там же будут дежурить медики и сотрудники МЧС.

Сегодня на канале Россия 24 Протоиерей Элистинской и Калмыцкой епархии Алексей Грищенко ответит на вопросы и расскажет об особенностях этого праздника.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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