"Великий русский цирк" в Элисте

Первое представление «Великого русского цирка» будет благотворительным - для детей из малообеспеченных, многодетных и социально незащищенных семей. Об этом было заявлено во время встречи известного артиста, дрессировщика хищных животных, с главой Калмыкии Алексеем Орловым.



Гость преподнес в подарок главе региона книгу, написанную отцом Мстиславом Запашным старшим. А национальные сувениры бортха и картина, будут напоминать артистам о пребывании на калмыцкой земле.

Добавим, что с 2015 года прославленный коллектив гастролирует по городам, где никогда не было больших цирков.



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