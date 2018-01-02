Калмыкия примет участие в проекте «Международная кооперация и экспорт»

Калмыкии предстоит участие в крупномасштабном приоритетном проекте «Международная кооперация и экспорт», утвержденном Советом при Президенте России по стратегическому развитию в ноябре 2016 года. Его целью является создания условий для устойчивого роста российского промышленного экспорта, в первую очередь, продукции отраслей с высоким экспортным потенциалом. Для степного региона – это, безусловно, аграрный сектор. Сегодняшнее заседание Президиума Правительства и было посвящено этому вопросу. Профильный министр доложил о проделанной работе, направленной на реализацию приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК». По словам Баатра Болаева, создан ведомственный проектный офис, утверждена рабочая группа, в состав которой включен и представитель «Российского экспортного центра». А замминистра экономики Басанг Муев, подробно проинформировал о том, какая подготовительная работа проводится с участниками приоритетного проекта.



Кроме того, на заседание обсудили итоги реализации двух важных проектов в сфере Жилищно-коммунального хозяйства. Это программы по капитальному ремонту и переселению граждан из аварийного жилья. Как сообщил министр Нелли Ткачева, по результатам проводимой Фондом ЖКХ аналитики Республика Калмыкия находится в «зеленой зоне».



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