Триумф юных калмыцких танцоров

Их целая коллекция призов, завоеванных только за одну поездку за пределы республики. В дни школьных каникул «Веснушки» удостоились чести принять участие сразу в двух фестивалях. Один проходил в Санкт-Петербурге, другой – в Таллинне. В номинациях «Народный танец» им не было равных. Жюри этих конкурсов обращало внимание не только на мастерство, но и на сюжеты, в которых находил бы отражение дух предков, традиции народов. Высоко оценил выступление юных танцоров из Калмыкии заслуженный артист России, солист прославленного ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева Владислав Озерянский.



А представленные фестивальной публике танцы, ведь на самом деле истинно народные. Это Ишкимдык, Чечердык, Кочевники.



Руководитель хореографического коллектива Виктория Солодкая рассказывает, что создавала этот коллектив, чтобы приобщить детей к культурному наследию, обогатить духовно.



Многие в коллективе со дня основания. Ребята благодарны родителям, заметившим их способности, и, конечно же, педагогам, за терпение и труд.



А побед в течение семи лет существования танцевального ансамбля на самом деле было немало. «Гран при» по итогам двух престижных фестивалей в Санкт –Петербурге и Таллине в этой копилке – самые весомые.



Ну, а сертификат на сумму 150 тыс. рублей – большое подспорье для коллектива, который мечтает обновить костюмы. Тем более, что к выборам Президента страны готовит новую постановку под названием «Возрождайся, Россия». Их целая коллекция призов, завоеванных только за одну поездку за пределы республики. В дни школьных каникул «Веснушки» удостоились чести принять участие сразу в двух фестивалях. Один проходил в Санкт-Петербурге, другой – в Таллинне. В номинациях «Народный танец» им не было равных. Жюри этих конкурсов обращало внимание не только на мастерство, но и на сюжеты, в которых находил бы отражение дух предков, традиции народов. Высоко оценил выступление юных танцоров из Калмыкии заслуженный артист России, солист прославленного ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева Владислав Озерянский.А представленные фестивальной публике танцы, ведь на самом деле истинно народные. Это Ишкимдык, Чечердык, Кочевники.Руководитель хореографического коллектива Виктория Солодкая рассказывает, что создавала этот коллектив, чтобы приобщить детей к культурному наследию, обогатить духовно.Многие в коллективе со дня основания. Ребята благодарны родителям, заметившим их способности, и, конечно же, педагогам, за терпение и труд.А побед в течение семи лет существования танцевального ансамбля на самом деле было немало. «Гран при» по итогам двух престижных фестивалей в Санкт –Петербурге и Таллине в этой копилке – самые весомые.Ну, а сертификат на сумму 150 тыс. рублей – большое подспорье для коллектива, который мечтает обновить костюмы. Тем более, что к выборам Президента страны готовит новую постановку под названием «Возрождайся, Россия».



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