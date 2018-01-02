ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:15

Триумф юных калмыцких танцоров


Триумф юных калмыцких танцоровИх целая коллекция призов, завоеванных только за одну поездку за пределы республики. В дни школьных каникул «Веснушки» удостоились чести принять участие сразу в двух фестивалях. Один проходил в Санкт-Петербурге, другой – в Таллинне. В номинациях «Народный танец» им не было равных. Жюри этих конкурсов обращало внимание не только на мастерство, но и на сюжеты, в которых находил бы отражение дух предков, традиции народов. Высоко оценил выступление юных танцоров из Калмыкии заслуженный артист России, солист прославленного ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева Владислав Озерянский.

А представленные фестивальной публике танцы, ведь на самом деле истинно народные. Это Ишкимдык, Чечердык, Кочевники.

Руководитель хореографического коллектива Виктория Солодкая рассказывает, что создавала этот коллектив, чтобы приобщить детей к культурному наследию, обогатить духовно.

Многие в коллективе со дня основания. Ребята благодарны родителям, заметившим их способности, и, конечно же, педагогам, за терпение и труд.

А побед в течение семи лет существования танцевального ансамбля на самом деле было немало. «Гран при» по итогам двух престижных фестивалей в Санкт –Петербурге и Таллине в этой копилке – самые весомые.

Ну, а сертификат на сумму 150 тыс. рублей – большое подспорье для коллектива, который мечтает обновить костюмы. Тем более, что к выборам Президента страны готовит новую постановку под названием «Возрождайся, Россия».



Другие новости по теме:

  • Юные таланты Калмыкии стали лауреатами первой степени международного конкурса в Санкт-Петербурге
  • «Тюльпан» стал лучшим на международном фестивале имени Махмуда Эсамбаева
  • Пять первых мест и Гран-при получил детский танцевальный ансамбль «Веснушки»
  • «Веснушки» отметили первый юбилей
  • «Мингн Баир»
  • «Веснушки» в очередной раз подтвердили свой высокий исполнительский уровень
  • Народное творчество живет в песнях
  • Государственный ансамбль песни и танца «Тюльпан» готовится к премьере
  • Ансамбль «Эрдем» отметил свой 30-летний юбилей
  • Ансамбль "Тюльпанчик" получил Гран-при Всероссийского конкурса

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34