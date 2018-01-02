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Сегодня, 12:11

Финансовая поддержка новоиспеченных родителей


В органах соцзащиты и МФЦ Калмыкии начался прием заявлений на ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка. Принять заявления от семей с низким доходом на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала готовы и территориальные подразделения Пенсионного Фонда.

У Евгении Болдыревой на днях родилась дочка. О том, что после рождения ее первенца теперь положены выплаты, в размере 8 тысяч 944 рубля ежемесячно в течение полутора лет, мама узнала недавно. «Это станет хорошим подспорьем для семейного бюджета», поделилась девушка.

Ежемесячное пособие на малыша будет ощутимой поддержкой для семей с доходами ниже среднего - матерей-одиночек, студентов, неработающих граждан. Пересмотрят своё решение и многие из тех женщин, которые не решались на рождение ребёнка из-за финансовых проблем. Чтобы получать выплату с момента рождения малыша, необходимо предоставить в органы соцзащиты или МФЦ справки обо всех имеющихся доходах в течение полугода. В противном случае ежемесячное пособие семья начнёт получать со дня подачи заявления. Меры социальной поддержки на второго ребенка такие же, как и на первого. Но соцподдержка будет осуществляться из средств маткапитала. В этом случае документы принимает территориальное подразделение Пенсионного фонда. А по сведениям республиканского ЗАГСа, сегодня в республике рожденных или усыновленных вторыми - шестеро детей. При этом доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе. В Калмыкии она составляет 13 тысяч 896 рублей.

По истечении года необходимо подать новое заявление. Выдача денежной компенсации может быть остановлена, если ребенок находится на полном гособеспечении или родитель лишен прав на ребёнка.

А с января этого года ожидается индексация пенсий. Правительством было принято решение повысить её на 3,7 процента. Мера эта не затронет лишь неработающих пенсионеров. Изменения коснулись и перерасчета пенсий после увольнения. Сроки рассмотрения остаются теми же, 3 месяца со дня подачи заявления, а вот индексироваться она теперь будет с момента прекращения трудовой деятельности.



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