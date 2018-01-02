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Сегодня, 12:10

К купанию в крещенскую ночь готовят семь купелей


К купанию в крещенскую ночь готовят семь купелейВ Калмыкии продолжаются последние приготовления к одному из самых главных православных праздников Крещению Господню. В ночь с 18 на 19 января сразу после торжественной литургии в Храмах у водоемов соберутся горожане, чтобы совершить обряд омовения. Для этого в регионе оборудуют 7 купелей. В Элисте на главном городском водоеме – Колонском пруду - будет установлена основная купель. Новаций по оборудованию мест для купания в этом году не будет. На дне - деревянный пол, по бокам - металлические конструкции. У водоемов будут дежурить сотрудники МЧС. Всем тем, кто решит окунуться в крещенскую прорубь, предложат горячий чай, также на берегу спасатели развернут тёплые палатки для обогрева.

Наш опрос на улицах города показал, что многие жители степной столицы активно готовятся к главному православному празднику и планируют ставшие уже традиционными в это время омовения в освященном водоеме.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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