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Сегодня, 10:30

В 2018 году планируется увеличение автопарка автомобилей «ПАЗ»


Администрация Элисты в текущем году получит из ресбюджета субсидию более чем в три с половиной млн рублей на софинансирование затрат по перевозке пассажиров на внутри муниципальных автобусных маршрутах. Элиста подала единственную заявку на конкурс и предоставила софинансирование из бюджета города в 2 с половиной млн. А получатели денежных средств – юридические лица, индивидуальные предприниматели и ГУП «Информационно-правовое агентство», в ведении которого находится автопарк городских «ГАЗелей» - должны предоставить необходимые документы, обосновывающие понесенные ими затраты по обслуживанию маршрутов общественного транспорта. В текущем году планируется увеличение автопарка автомобилей «ПАЗ» до 20 единиц. В 2019-м будет закуплено еще 20 новых пассажирских автобусов. Таким образом, до 2020 года планируется кратное увеличение пассажирского автопарка столицы. Это должно облегчить ситуацию и снизить нагрузку на частный общественный транспорт.



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