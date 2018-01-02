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Сегодня, 11:45

Всероссийский конкурс молодёжных проектов набирает обороты


Лучшие проекты в сфере политики, экономики, науки и инноваций, гражданских инициатив, искусства и творчества, направленные на вовлечение молодых людей в социальную практику и их информирование о возможностях саморазвития назовёт Всероссийский конкурс молодёжных проектов. Он стартовал в декабре прошлого года. Проекты, отобранные по результатам конкурса, будут поддержаны финансово. Принять участие в нём могут физические лица, студенческие коллективы, клубы, ВУЗЫ, молодёжные и детские объединения, творческие инициативы молодёжи, проекты патриотической направленности, гранты Северо-Кавказского федерального округа. Размер гранта от 300 000 рублей до 15 млн в зависимости от номинации и формы участия. Подробная информация об условиях, правилах, сроках проведения Конкурса размещена на официальном сайте Росмолодежи в разделе «Грантовая поддержка». Методическую помощь по оформлению проекта можно получить в «Республиканком центре молодёжи».



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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