Всероссийский конкурс молодёжных проектов набирает обороты

Лучшие проекты в сфере политики, экономики, науки и инноваций, гражданских инициатив, искусства и творчества, направленные на вовлечение молодых людей в социальную практику и их информирование о возможностях саморазвития назовёт Всероссийский конкурс молодёжных проектов. Он стартовал в декабре прошлого года. Проекты, отобранные по результатам конкурса, будут поддержаны финансово. Принять участие в нём могут физические лица, студенческие коллективы, клубы, ВУЗЫ, молодёжные и детские объединения, творческие инициативы молодёжи, проекты патриотической направленности, гранты Северо-Кавказского федерального округа. Размер гранта от 300 000 рублей до 15 млн в зависимости от номинации и формы участия. Подробная информация об условиях, правилах, сроках проведения Конкурса размещена на официальном сайте Росмолодежи в разделе «Грантовая поддержка». Методическую помощь по оформлению проекта можно получить в «Республиканком центре молодёжи».



Смотреть полный выпуск новостей



