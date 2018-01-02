В Городовиковске здание бывшей поликлиники передано Дому детского творчества

В Городовиковске Дом детского творчества разместился в обновлённом здании бывшей поликлиники в самом центре города. Там уже работают кружки и секции дополнительного образования. В рамках государственной программы «Доступная среда» в здании оборудованы места для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья.



Светлые просторные коридоры и кабинеты теперь ежедневно встречают маленьких жителей района. За короткий промежуток времени внутри помещения была проведена масштабная реконструкция. Все работы велись под постоянным контролем администрации РМО. Здесь полностью заменили напольное покрытие, системы отопления и электроснабжения. Оборудованы пандусы, расширены дверные проемы. Внутри здания вдоль стен будут установлены перила. Также приобретено специальное оборудование для дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.



Сейчас в Городовиковском доме детского творчества занимаются около пятисот ребят. Работают 37 групп по разным направлениям. Это и декоративно-прикладное искусство, и художественное творчество, спортивные секции, шахматы, общеразвивающие и эколого-биологические кружки. Также особое внимание уделяется профессионализму педагогического состава. Опытными кадрами учреждение обеспечено, кроме того, большинство сотрудников постоянно повышают квалификацию. Что не может не сказываться на качестве образовательно-воспитательного процесса.



По словам главы администрации Городовиковского РМО Батыра Петрова, в районе ведется работа по созданию системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Ведь доступность образовательной среды - один из главных факторов их успешной адаптации и социализации.



В степном регионе успешно реализуются программы, направленные на обучение и реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Это дает ребятам возможность не только успешно усваивать программный материал, но и участвовать в муниципальных, региональных и всероссийских творческих конкурсах. Об этом говорил и председатель Народного Хурала Калмыкии Анатолий Козачко, побывав в гостях у воспитанников Дома детского творчества.

Развитие системы образования – приоритетное направление в работе районной администрации. На эти цели заложено практически пятьдесят процентов бюджетных средств. Главная цель – привлечь как можно больше ребят к творчеству, раскрыть интеллектуальный потенциал, скрытые таланты учащихся, разнообразить досуг школьников, расширить возможности их социализации



По словам главы администрации Городовиковского РМО Батыра Петрова, в этом году будут завершены строительные работы по реконструкции второго этажа. Что позволит юным городовиковским созидателям и исследователям расширить свои творческие познания.





Смотреть полный выпуск новостей



