ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 10:00

Пенсионный фонд готов к приёму заявлений на получение выплат на детей


Управление Пенсионного Фонда в Элисте готово принять первые заявления от семей с низким доходом на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. На сегодня в республике рожденных или усыновленных вторыми – 6-ро детей. Это данные ЗАГСа. Об этом на брифинге журналистам рассказал руководитель ОПФР по Калмыкии Владимир Шургчиев. Ежемесячная выплата в восемь тысяч девятьсот 44 рубля полагается только тем семьям, где второй ребенок родился или усыновлен с 1 января этого года. При этом доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе. В Калмыкии она составляет 13 тысяч 896 рублей. Если обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда или через МФЦ в первые шесть месяцев, выплата будет производиться с даты рождения ребенка. Если документы будут поданы позднее, то - со дня обращения.



Другие новости по теме:

  • В республике начались первые выплаты 25 тысяч рублей из средств материнского капитала
  • В Калмыкии за месяц принято более тысячи заявлений на выплату ЕДВ из средств маткапитала
  • В Калмыкии за ЕДВ из средств маткапитала обратились свыше 700 человек
  • Увеличен размер единовременной выплаты за счет средств материнского капитала
  • Почти 100 миллионов рублей получили мамы Калмыкии
  • Документы на получение материнского капитала необходимо подать не позднее 31 марта
  • С мая этого года обладателям материнского капитала перечислено 69 миллионов рублей
  • С начала года в Калмыкии выдано 936 сертификатов на маткапитал
  • В Калмыкии начались первые выплаты в размере 20 тысяч рублей из средств материнского капитала
  • Социальные пенсии вырастут на 10,3 %

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34