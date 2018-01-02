Пенсионный фонд готов к приёму заявлений на получение выплат на детей

Управление Пенсионного Фонда в Элисте готово принять первые заявления от семей с низким доходом на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. На сегодня в республике рожденных или усыновленных вторыми – 6-ро детей. Это данные ЗАГСа. Об этом на брифинге журналистам рассказал руководитель ОПФР по Калмыкии Владимир Шургчиев. Ежемесячная выплата в восемь тысяч девятьсот 44 рубля полагается только тем семьям, где второй ребенок родился или усыновлен с 1 января этого года. При этом доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе. В Калмыкии она составляет 13 тысяч 896 рублей. Если обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда или через МФЦ в первые шесть месяцев, выплата будет производиться с даты рождения ребенка. Если документы будут поданы позднее, то - со дня обращения.



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