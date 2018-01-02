18 января Элиста встретит автопробег, посвященный 75-летию освобождения южных территорий страны от немецко-фашистских захватчиков. Маршрут автоколонны проходит по 11-ти регионам. Калмыкия станет завершающим этапом. Освобождению Элисты будет посвящён митинг. Торжества начнутся с развертывания копии Знамени Победы в 200 квадратных метров и будут возложены цветы к Вечному огню. 18 января Элиста встретит автопробег, посвященный 75-летию освобождения южных территорий страны от немецко-фашистских захватчиков. Маршрут автоколонны проходит по 11-ти регионам. Калмыкия станет завершающим этапом. Освобождению Элисты будет посвящён митинг. Торжества начнутся с развертывания копии Знамени Победы в 200 квадратных метров и будут возложены цветы к Вечному огню.



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