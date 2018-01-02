Непростые годы депортации - в воспоминаниях очевидцев

75 лет тому назад калмыцкий народ был выслан в Сибирь. Горечь и ужасы 13 летней ссылки, потерю близких и дорогих сердцу людей - матерей, отцов, сынов и братьев испытала каждая семья. По сведениям историков, депортации подверглись более ста тысяч калмыков. Воспоминаниями об этих трагических событиях поделилась жительница Юстинского района с моей коллегой Зоей Бармагнановой.



Ежегодно 28 декабря с раннего утра вдова участника Великой Отечественной Войны, труженица тыла и ветеран труда Улюмджи Сангаджиева зажигает лампадку - в память о безвинно погибших в сибирской ссылке. Тогда ей было 16 лет. Тот зимний день она запомнила на всю жизнь. Все калмыцкое население поселка Шамбай, ничего не понимая из-за незнания русского языка, под пристальным вниманием конвоиров, покидали свои дома. Позже Улюмджи Сангаджиева узнает, что в декабре 1943 года после ликвидации Калмыцкой АССР ее родное село было пЕредано в состав Енотаевского района Астраханской области с переименованием в поселок «Волжский». Сегодня Улюмджи Муджиевне 92 года. С горечью она вспоминает, как ее мама ложилась к стене товарного состава, чтобы закрыть щели и защитить единственного ребенка от сильного сквозняка. Было трудно дышать, вагон был в буквальном смысле набит людьми.



По распределению Улюмджи Сангаджиева попала в Красноярский край. Там семье, в которой были пожилые родители и племянник - инвалид, нужно было как-то выживать. Когда в Красноярске девушке предложили работу на кирпичном заводе, она искренне обрадовалась. Хотя было нелегко, рассказывает женщина. Порою от недосыпания и недоедания, она падала в обморок. Но мир, по словам Улюмджи Муджиевны, не без добрых людей.

В ссылке калмыкам помогли выжить простые сибиряки.



Улюмджи Сангаджиева работала в различных сферах сельского хозяйства, в торговой системе, мастером-швеёй. Во время Великой Отечественной войны принимала участие в строительстве железной дороги «Астрахань - Кизляр». Награждена медалью «За доблестный труд». Улюмджи Сангаджиевой к 90-летию поздравление Владимира Путина передал глава кабинета министров Калмыкии Игорь Зотов. Председатель правительства вручил ей юбилейную медаль к «70-летию Победы в Великой Отечественной войне» и памятные подарки. После Сибири Улюмджи Сангаджиева обосновалась в Цаган-Амане. В 1960 году ее семья построила здесь дом.



Несмотря на горести и лишения, перенесенные в молодости, Улюмджи Муджиевна, никогда не унывала. И до сих пор принимает активное участие в жизни своих родных и односельчан, хотя в марте ей исполнится 93 года. Ну а главное богатство – это семья: пятеро детей, 14 внуков, 27 правнуков и 2 праправнука. 75 лет тому назад калмыцкий народ был выслан в Сибирь. Горечь и ужасы 13 летней ссылки, потерю близких и дорогих сердцу людей - матерей, отцов, сынов и братьев испытала каждая семья. По сведениям историков, депортации подверглись более ста тысяч калмыков. Воспоминаниями об этих трагических событиях поделилась жительница Юстинского района с моей коллегой Зоей Бармагнановой.Ежегодно 28 декабря с раннего утра вдова участника Великой Отечественной Войны, труженица тыла и ветеран труда Улюмджи Сангаджиева зажигает лампадку - в память о безвинно погибших в сибирской ссылке. Тогда ей было 16 лет. Тот зимний день она запомнила на всю жизнь. Все калмыцкое население поселка Шамбай, ничего не понимая из-за незнания русского языка, под пристальным вниманием конвоиров, покидали свои дома. Позже Улюмджи Сангаджиева узнает, что в декабре 1943 года после ликвидации Калмыцкой АССР ее родное село было пЕредано в состав Енотаевского района Астраханской области с переименованием в поселок «Волжский». Сегодня Улюмджи Муджиевне 92 года. С горечью она вспоминает, как ее мама ложилась к стене товарного состава, чтобы закрыть щели и защитить единственного ребенка от сильного сквозняка. Было трудно дышать, вагон был в буквальном смысле набит людьми.По распределению Улюмджи Сангаджиева попала в Красноярский край. Там семье, в которой были пожилые родители и племянник - инвалид, нужно было как-то выживать. Когда в Красноярске девушке предложили работу на кирпичном заводе, она искренне обрадовалась. Хотя было нелегко, рассказывает женщина. Порою от недосыпания и недоедания, она падала в обморок. Но мир, по словам Улюмджи Муджиевны, не без добрых людей.В ссылке калмыкам помогли выжить простые сибиряки.Улюмджи Сангаджиева работала в различных сферах сельского хозяйства, в торговой системе, мастером-швеёй. Во время Великой Отечественной войны принимала участие в строительстве железной дороги «Астрахань - Кизляр». Награждена медалью «За доблестный труд». Улюмджи Сангаджиевой к 90-летию поздравление Владимира Путина передал глава кабинета министров Калмыкии Игорь Зотов. Председатель правительства вручил ей юбилейную медаль к «70-летию Победы в Великой Отечественной войне» и памятные подарки. После Сибири Улюмджи Сангаджиева обосновалась в Цаган-Амане. В 1960 году ее семья построила здесь дом.Несмотря на горести и лишения, перенесенные в молодости, Улюмджи Муджиевна, никогда не унывала. И до сих пор принимает активное участие в жизни своих родных и односельчан, хотя в марте ей исполнится 93 года. Ну а главное богатство – это семья: пятеро детей, 14 внуков, 27 правнуков и 2 праправнука.



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