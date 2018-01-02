В дни святок в Казанском кафедральном соборе побывали школьники из районов

Православные христиане продолжают отмечать святки. Это период от Рождества 7 января до Крещения Господня, которое будет праздноваться 19 января. В эти дни принято ходить в церковь, навещать родственников и друзей, а также дарить подарки детям. В минувшие выходные в главном храме Элисты собрались учащиеся школ республики. Там они узнали о традициях праздника, а также воспитанники воскресной школы подготовили для них специальный концерт и подарки.



Величественный и радостный колокольный звон возвещает о рождении младенца, который спасет человечество. Вот уже две тысячи восемнадцать лет верующие по всему миру отмечают это событие. В этот день приобщиться к мировой истории и духовной культуре своего народа смогли школьники из Яшалтинского, Сарпинского и Приютненского районов. Сначала их ждала экскурсия по храму и прилегающей территории, где они познакомились с библейским сказанием и традициями празднования Рождества, Старого Нового года и святочных дней.



А уже после ребята смогли посмотреть концерт, специально подготовленный для них воспитанниками воскресной школы. Юные артисты порадовали зрителей душевным исполнением песен, колядок, небольшой театрализованной сценкой. А самые маленькие исполнили забавный танец помощников деда мороза.



В Казанский кафедральный собор Элисты школьники из муниципалитетов республики приехали по личному приглашению архиепископа Юстиниана. Это те учащиеся, кто принимали активное участие в приходской работе храмов своих районов. Например, семиклассники из Красномихайловской школы Яшалтинского РМО на уроке литературы поставили спектакль, посвященный святому князю Михаилу Тверскому. Он считается покровителем села, которое еще в дореволюционное время было одним из центров духовного просвещения региона.



Многие школьники в главном православном храме Элисты многие оказались впервые. Здесь их поразило не только величие и красота Казанского кафедрального собора, но и та праздничная атмосфера, которая царила в стенах божьего дома.



В заключение, по святочной традиции, священнослужители вручили детям сладкие подарки. Православные христиане продолжают отмечать святки. Это период от Рождества 7 января до Крещения Господня, которое будет праздноваться 19 января. В эти дни принято ходить в церковь, навещать родственников и друзей, а также дарить подарки детям. В минувшие выходные в главном храме Элисты собрались учащиеся школ республики. Там они узнали о традициях праздника, а также воспитанники воскресной школы подготовили для них специальный концерт и подарки.Величественный и радостный колокольный звон возвещает о рождении младенца, который спасет человечество. Вот уже две тысячи восемнадцать лет верующие по всему миру отмечают это событие. В этот день приобщиться к мировой истории и духовной культуре своего народа смогли школьники из Яшалтинского, Сарпинского и Приютненского районов. Сначала их ждала экскурсия по храму и прилегающей территории, где они познакомились с библейским сказанием и традициями празднования Рождества, Старого Нового года и святочных дней.А уже после ребята смогли посмотреть концерт, специально подготовленный для них воспитанниками воскресной школы. Юные артисты порадовали зрителей душевным исполнением песен, колядок, небольшой театрализованной сценкой. А самые маленькие исполнили забавный танец помощников деда мороза.В Казанский кафедральный собор Элисты школьники из муниципалитетов республики приехали по личному приглашению архиепископа Юстиниана. Это те учащиеся, кто принимали активное участие в приходской работе храмов своих районов. Например, семиклассники из Красномихайловской школы Яшалтинского РМО на уроке литературы поставили спектакль, посвященный святому князю Михаилу Тверскому. Он считается покровителем села, которое еще в дореволюционное время было одним из центров духовного просвещения региона.Многие школьники в главном православном храме Элисты многие оказались впервые. Здесь их поразило не только величие и красота Казанского кафедрального собора, но и та праздничная атмосфера, которая царила в стенах божьего дома.В заключение, по святочной традиции, священнослужители вручили детям сладкие подарки.



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