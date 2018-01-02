На имя Главы Калмыкии поступило письмо от члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, руководителя оргкомитета конкурса «СМИротворец-2017» Маргариты Лянге. Она выразила благодарность журналистам степного региона за освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. Напомню, наша телерадиокомпания заняла первое место в номинации «Телевидение». Конкурс проводился в рамках Госпрограммы «Реализация государственной национальной политики». На звание «СМИротворца-2017» претендовало около тысячи авторов из 85 регионов страны. Профессиональное жюри высоко оценило репортажи ГТРК Калмыкия. На имя Главы Калмыкии поступило письмо от члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, руководителя оргкомитета конкурса «СМИротворец-2017» Маргариты Лянге. Она выразила благодарность журналистам степного региона за освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. Напомню, наша телерадиокомпания заняла первое место в номинации «Телевидение». Конкурс проводился в рамках Госпрограммы «Реализация государственной национальной политики». На звание «СМИротворца-2017» претендовало около тысячи авторов из 85 регионов страны. Профессиональное жюри высоко оценило репортажи ГТРК Калмыкия.



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