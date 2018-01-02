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Сегодня, 12:46

15 января – День образования Следственного комитета РФ


15 января – День образования Следственного комитета РФСегодня – День образования Следственного комитета России. Сотрудников регионального ведомства с профессиональным праздником поздравляет Глава Калмыкии. В этот день мы отдаем дань уважения людям, посвятившим свою профессиональную деятельность борьбе с преступностью, защите прав и свобод граждан, охране законности и правопорядка. Особые слова признательности в этот праздничный день выражаю ветеранам следственных органов. Вы - пример мужества, верности Отчизне, служебному и гражданскому долгу для нынешнего поколения следователей, отметил Алексей Орлов.

И сегодня же в стенах регионального ведомства состоялось торжественное мероприятие. Вот уже семь лет следственный комитет является самостоятельным ведомством. За это время он по праву занял достойное место в системе правоохранительных органов страны. Об этом говорили ветераны, которые поделились своим опытом с молодыми коллегами. Как было отмечено, сотрудники следственного комитета несут нелегкую государственную службу. Лучшим сегодня была объявлена благодарность. По словам руководителя Дениса Минина, следователями успешно расследуются преступления коррупционной направленности, в налоговой сфере, уголовные дела по особо тяжким преступлениям и многие другие.



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