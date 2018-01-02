В Калмыкии стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Он состоялся на базе новой Калмыцкой этнокультурной гимназии имени Зая Пандиты. Первым общеобразовательным предметом, в котором определились знатоки, стало «Право». Показать свои знания смогли 84 школьника из всех муниципальных образований республики.



Напутственные слова звучат для школьников перед главным испытанием, к которому многие из них готовятся даже не один год. Выступающие и организаторы олимпиады желают ребятам удачи и успешного выполнения заданий. Конечно, в первую очередь это зависит от уровня знаний. А еще от того, как справится каждый из них со своим волнением. А оно, судя по детским лицам, все-таки есть. Это как настоящий экзамен, где нельзя воспользоваться шпаргалкой, мобильным телефоном или подсказкой друга. Серьезной была и подготовка к состязанию. Проштудированы учебники, дополнительная литература, позади консультации с педагогами и внеурочные занятия. Усилия ребята прикладывают не зря. Ведь, не секрет, что для старшеклассников победа в олимпиаде – заветная ступенька для поступления в ВУЗ.



Всего участие в олимпиаде приняли 84 школьника из всех районов Калмыкии. Она состоялась на базе калмыцкой этнокультурной гимназии имени Зая Пандиты. Кстати, благодаря современным технологическим возможностям этой школы дистанционное участие в предметных соревнованиях здесь теперь смогут принимать и дети с ограниченными возможностями здоровьям. Новшеством организации мероприятия стала печать олимпиадных заданий непосредственно в аудитории в присутствии обучающихся и общественных наблюдателей. Это позволило обеспечить прозрачность процедуры доставки заданий, которые из Федерального центра направляются в день проведения олимпиады.



Председатель жюри Киштя Булуктаева отмечает, что год от года уровень знаний школьников, который они показывают на предметной олимпиаде по праву, растет. Одновременно повышается и сложность предлагаемых учащимся заданий. Все больше испытание становится похожим на единый государственный экзамен. Есть вопросы с вариантами ответа, открытые задания, где ребенок должен самостоятельно записать решение и, конечно, эссе на заданную тему.



В этом году лучшие знания по правоведению показали учащиеся элистинского лицея: девятиклассник Церен Хечиев, одиннадцатиклассник Данзан Мальтиев и ученик 10 класса элистинской многопрофильной гимназии Александр Баляткеев. Ребята стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Среди призеров также есть лицеисты, учащиеся восемнадцатой элистинской школы, Приютненского лицея имени Карпенко, а также Шарнутовской средней школы.



В целом, в текущем учебном году участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников примут более полутора тысяч обучающихся. В состязаниях по базовым учебным предметам «Русский язык» и «Математика» дополнительно смогут испытать свои знания еще почти тристо школьников с четвертого по восьмой класс.



Все конкурсные результаты участники и их педагоги смогут узнать на сайте официального оператора регионального этапа Всероссийской олимпиады – республиканского центра детского творчества. Публиковаться они будут сразу после проверки работ. В Калмыкии стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Он состоялся на базе новой Калмыцкой этнокультурной гимназии имени Зая Пандиты. Первым общеобразовательным предметом, в котором определились знатоки, стало «Право». Показать свои знания смогли 84 школьника из всех муниципальных образований республики.Напутственные слова звучат для школьников перед главным испытанием, к которому многие из них готовятся даже не один год. Выступающие и организаторы олимпиады желают ребятам удачи и успешного выполнения заданий. Конечно, в первую очередь это зависит от уровня знаний. А еще от того, как справится каждый из них со своим волнением. А оно, судя по детским лицам, все-таки есть. Это как настоящий экзамен, где нельзя воспользоваться шпаргалкой, мобильным телефоном или подсказкой друга. Серьезной была и подготовка к состязанию. Проштудированы учебники, дополнительная литература, позади консультации с педагогами и внеурочные занятия. Усилия ребята прикладывают не зря. Ведь, не секрет, что для старшеклассников победа в олимпиаде – заветная ступенька для поступления в ВУЗ.Всего участие в олимпиаде приняли 84 школьника из всех районов Калмыкии. Она состоялась на базе калмыцкой этнокультурной гимназии имени Зая Пандиты. Кстати, благодаря современным технологическим возможностям этой школы дистанционное участие в предметных соревнованиях здесь теперь смогут принимать и дети с ограниченными возможностями здоровьям. Новшеством организации мероприятия стала печать олимпиадных заданий непосредственно в аудитории в присутствии обучающихся и общественных наблюдателей. Это позволило обеспечить прозрачность процедуры доставки заданий, которые из Федерального центра направляются в день проведения олимпиады.Председатель жюри Киштя Булуктаева отмечает, что год от года уровень знаний школьников, который они показывают на предметной олимпиаде по праву, растет. Одновременно повышается и сложность предлагаемых учащимся заданий. Все больше испытание становится похожим на единый государственный экзамен. Есть вопросы с вариантами ответа, открытые задания, где ребенок должен самостоятельно записать решение и, конечно, эссе на заданную тему.В этом году лучшие знания по правоведению показали учащиеся элистинского лицея: девятиклассник Церен Хечиев, одиннадцатиклассник Данзан Мальтиев и ученик 10 класса элистинской многопрофильной гимназии Александр Баляткеев. Ребята стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Среди призеров также есть лицеисты, учащиеся восемнадцатой элистинской школы, Приютненского лицея имени Карпенко, а также Шарнутовской средней школы.В целом, в текущем учебном году участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников примут более полутора тысяч обучающихся. В состязаниях по базовым учебным предметам «Русский язык» и «Математика» дополнительно смогут испытать свои знания еще почти тристо школьников с четвертого по восьмой класс.Все конкурсные результаты участники и их педагоги смогут узнать на сайте официального оператора регионального этапа Всероссийской олимпиады – республиканского центра детского творчества. Публиковаться они будут сразу после проверки работ.



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