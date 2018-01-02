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Сегодня, 12:41

Зимовка проходит в штатном режиме


Зимовка проходит в штатном режимеЗа метеоусловиями внимательно следят и в районах республики, где продолжается зимовка скота. Пока все проходит в штатном режиме. Об этом говорили в министерстве сельского хозяйства на заседании оперативного штаба по проведению этой ответственной компании. За прошедший период, как сообщают специалисты, отхода поголовья животных не допущено. Относительно теплая погода все еще позволяет использовать подножный корм. Потому расход сена и соломы на животноводческих стоянках минимальный, что дает возможность сэкономить запасы. Животные находятся в состоянии средней упитанности. Так что есть уверенность провести зимовку на должном уровне, говорят аграрии.

Также была заслушана информация о том, как выполняются целевые индикаторы по численности коров, овцематок, табунных лошадей, производства скота и птицы на убой.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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