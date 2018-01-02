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Сегодня, 17:30

Ситуацию на дорогах контролируют ответственные ведомства


Ситуацию на дорогах контролируют ответственные ведомстваНебольшое потепление последних дней сменилось морозами. Резкое похолодание, начавшееся в Калмыкии накануне, значительно затруднило движение транспорта. На дорогах образовалась гололедица. А в ночное время температура воздуха в ряде районов опускалась до 16 мороза. В соседних регионах ситуация усугубляется еще и снежными заносами.

Михаил Болонин и его пассажиры в Калмыкии проездом. «Из поселка Джубга Краснодарского края выехал с трудом», делится водитель с 20-летним стажем. Погода там совсем некурортная: снег, метель, ветер до 20 метров в секунду. Из-за снежных заносов и плохой видимости простаивали часами.

В соседнем Ставропольском крае погода тоже не жалует. Там уже который день борются со снежными заносами. Видимость практически нулевая, проезжая часть покрылась льдом. Этим с нами поделились дальнобойщики.

Ситуация на дорогах Калмыкии под контролем, об этом сообщил
директор Калмыцкого филиала федерального государственного управления «Севкавуправтодор» Николай Худолеев. Выпавший накануне снег не вызвал осложнений на автомагистралях. Дорожные службы работают в штатном режиме, обеспечивая бесперебойное движение автотранспорта. В настоящее время ведется контроль над состоянием автомобильных дорог, в том числе и посредством видеонаблюдения.

Однако, из-за холодов вероятность нештатных ситуаций на хозяйственных объектах, повреждение и гибель озимых культур все же сохраняется. В случае ухудшения погодных условий на дорогах Калмыкии будут дежурить сотрудники МЧС, вдоль автодорог общего пользования развернут 88 пунктов временного размещения, а также 3 мобильных пункта обогрева. Уже подготовлены 113 единиц специализированной техники. В МЧС региона отметили, что эти данные доведены до сведения правительства Калмыкии, глав районов, руководителей министерств и ведомств.

При этом в ближайшие дни обильного снегопада не обещают: в регионе будет сохраняться переменная облачность. На смену морозам в Калмыкию уже к концу недели придет потепление. После 16-градусных морозов температура воздуха днем не опустится ниже минус пяти. Незначительное потепление ожидается уже завтра.



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