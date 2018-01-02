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Сегодня, 21:00

Алексей Орлов поздравил калмыцких журналистов с Днем Российской печати


Алексей Орлов поздравил калмыцких журналистов с Днем Российской печатиСегодня Алексей Орлов поздравил калмыцких журналистов с днем российской печати, который отмечается в стране 13 января. Многим вручил заслуженные награды и пожелал творческих успехов. Скорее встреча прошла в формате пресс-конференции, во время которой у коллег республиканского информационного агентства была возможность задать интересующиеся вопросы.

Алексей Орлов на площадке республиканского информационного агентства «Калмыкия» не первый раз. Поэтому темы, которые были затронуты во время встречи, касались самых разных сфер. А началось все с приятных моментов. За большой вклад в развитие национальной печати почетного звания «Заслуженный работник культуры Калмыкии» удостоены корреспонденты газет Кетченеровского и Приютненского районов – Светлана Кикильдеева и Раиса Эрендженова. А также главный редактор «Калмыкия сегодня» Майя Ланцынова. Кроме того, заслуженные награды получили и другие журналисты. Затем Алексей Орлов ответил на вопросы. Первый касался прямой линии «Глава-онлайн».

Также наши коллеги задавали вопросы, касающиеся миграционного процесса. Большой отток населения не наблюдается. В республике отмечается положительная динамика. Об этом свидетельствуют не только официальная статистика, но и рост числа учащихся в школах, за счет тех детей, чьи родители возвращаются в родные пенаты. Проводится большая работа по созданию дополнительных рабочих мест. К примеру, в сфере агропромышленного комплекса.

Кстати, по итогам работы прошлого года Калмыкия по многим показателям, причем определяющим, вышла на передовые позиции по линии министерства финансов России. Это рост валовОго регионального продукта, это собираемость собственных налогов, налоговые и неналоговые поступления в бюджеты всех уровней. По словам Алексея Орлова, все эти показатели дают возможность реализовывать многие федеральные программы и проекты.

По словам Алексея Орлова, в 2017 почти весь дорожный фонд был направлен на ремонт городских магистралей. Это ощутили, в первую очередь, автолюбители. Чтобы полностью привести в надлежащее состояние элистинские дороги, конечно, нужны еще средства и время. Эта работа продолжится и в 2018-м. Не только в степной столице, но и в селах. Также Глава региона поддержал инициативу ввести почетное звание именно в журналистике.

Ну, а уже на встрече с руководителями республиканских средств массовой информации обсуждались актуальные для отрасли вопросы.



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