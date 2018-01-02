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Сегодня, 11:46

Цифровое эфирное телевидение - в каждый дом


Цифровое эфирное телевидение - в каждый домТеперь региональные врезки ГТРК «Калмыкия» доступны всем жителям республики, даже в самых отдаленных населенных пунктах. Однако стремительный переход на «цифру» у телезрителей пока вызывает массу похожих вопросов. Как смотреть местные программы, если есть спутниковая антенна, и какое приемное оборудование необходимо приобрести, если вещание аналоговое.

Элистинец Вячеслав Кучуров один из тех, кто решил выбрать цифровое ТВ и смотреть качественную картинку, и в первую очередь, программы регионального телевидения: новости, интервью, передачи и фильмы ГТРК «Калмыкия». Телевизор старого образца, потому, чтобы новый цифровой формат радовал глаз, мужчина решил приобрести специальный ресивер.

В магазинах электробытовой техники цифровой ажиотаж на приставки ДВБи - Т2. За месяц скупают до 50 таких приемников. Ценовой диапазон колеблется от шестисот пятидесяти до двух тысяч рублей. Это единственное вложение, само вещание бесплатное. Если телевизор современный, то цифровая система встроена. Достаточно подключить его к комнатной или общедомовой антенне и настроить каналы - вручную или автоматически.

Для подключения приставки к старому телевизору потребуется низкочастотный кабель со специальными разъёмами. Он идет в комплекте с приемником. Без внешней антенны обойтись не получится. В продаже есть и радиоустановки, предназначенные специально для цифрового телевидения Т2.

Волнующие кадры торжественного запуска бесплатного цифрового вещания мы наблюдали всем регионом. Событие, без оговорок, историческое. Наших телезрителей стало гораздо больше. Теперь в высоком разрешении доступны - 10 каналов. В этом году с запуском второго мультиплекса их станет 20. ГТРК «Калмыкия» уже несколько лет ведет работу по созданию цифрового вещания с высоким разрешением на двух языках русском и калмыцком.

Для того, чтобы жителям региона был доступен просмотр наших программ в цифровом качестве, специалистами РТПЦ и нашей телекомпанией была пролана большая и кропотливая работа. И сегодня технические работники рекомендуют населению республики перейти на «цифру» как можно быстрее. Ведь в скором времени аналоговое вещание уйдёт в прошлое.



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