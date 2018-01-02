В России отмечается День работника прокуратуры

Сегодня День работника прокуратуры России. Сотрудников регионального ведомства с профессиональным праздником поздравляет Глава Калмыкии. Вы с честью исполняете свой служебный и гражданский долг, обеспечиваете надежную защиту интересов общества и государства, стоите на страже законности и социальной стабильности, говорится в поздравлении. Особые слова признательности Алексей Орлов выразил ветеранам органов прокуратуры за высокий профессионализм, глубокие знания и бесценный опыт, которыми они щедро делятся с молодым поколением. Сегодня День работника прокуратуры России. Сотрудников регионального ведомства с профессиональным праздником поздравляет Глава Калмыкии. Вы с честью исполняете свой служебный и гражданский долг, обеспечиваете надежную защиту интересов общества и государства, стоите на страже законности и социальной стабильности, говорится в поздравлении. Особые слова признательности Алексей Орлов выразил ветеранам органов прокуратуры за высокий профессионализм, глубокие знания и бесценный опыт, которыми они щедро делятся с молодым поколением.



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