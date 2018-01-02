Определены победители конкурса Грантов на развитие народных промыслов

Грантовая поддержка, по мнению Екатерины Адьевой, это огромный стимул для ее коллег. Ведь известно, что народные промыслы многие годы были преданы забвению. Сегодня они востребованы, как никогда. О чем свидетельствуют и многолетний опыт работы Екатерины. Начинала с вязания, шитья, затем серьезно увлеклась изготовлением сувениров из бархата, фетра, каракуля. В последние два года освоила и войлок. По ее словам, во многом благодаря дочери Делгер, выпускнице инженерного факультета КалмГУ, взявшей на себя всю организационную работу, как индивидуальный предприниматель. Екатерина Лиджиевна побывала в Казани на международном симпозиуме, где и почерпнула много интересного и полезного для себя и своих единомышленников.



Ну, а полученные грантовые средства Адьяевы направят на приобретение сырья и расходных материалов. Ведь мытую шерсть для изготовления войлочных поделок приходится закупать за пределами республики. Кроме того, расходы требуют и другие виды работы, которые безусловно сказываются на качестве создаваемых изделий.



В перспективе Делгер и Екатерина Адьяевы намерены увеличить ассортимент создаваемых изделий до 50 наименований. Обладатель Гранта Министерства культуры республики еще один индивидуальный предприниматель Саният Гаджимурадова, которая работает вместе с супругом Дорджи Горяевым, мастером по изготовлению народных инструментов. В республике он первый и единственный, кто осмелился по эскизам преподавателя колледжа искусств Элвега Дорджиева, воссоздать давно забытый музыкальный инструмент ЁЧИН. По его словам, это довольно трудоемкий процесс, учитывая то обстоятельство, что приходится изготавливать буквально на коленях. Грантовые средства направят на приобретение современного оборудования.



С изменением условий труда удастся многое, главное – улучшить качество производимых инструментов, а также увеличить объемы производства. В планах изготовление МЁРН- ХУР и сувениров.



Итак, стали известны имена победителей конкурса Грантов на развитие народных художественных промыслов, который в республике проводится впервые. Всего же было подано 9 заявок, 4 из которых не были допущены к рассмотрению по объективным причинам. Экспертной комиссией учитывались многие факторы, но главное - актуальность того или иного проекта.



В развитие народных художественных промыслов наступает, поистине, новая эра. Во многом, связанная с тем, что Калмыкия становится одним из привлекательных объектов туризма. Предпринимаемые властями меры во многом и способствуют этому. Грантовая поддержка, по мнению Екатерины Адьевой, это огромный стимул для ее коллег. Ведь известно, что народные промыслы многие годы были преданы забвению. Сегодня они востребованы, как никогда. О чем свидетельствуют и многолетний опыт работы Екатерины. Начинала с вязания, шитья, затем серьезно увлеклась изготовлением сувениров из бархата, фетра, каракуля. В последние два года освоила и войлок. По ее словам, во многом благодаря дочери Делгер, выпускнице инженерного факультета КалмГУ, взявшей на себя всю организационную работу, как индивидуальный предприниматель. Екатерина Лиджиевна побывала в Казани на международном симпозиуме, где и почерпнула много интересного и полезного для себя и своих единомышленников.Ну, а полученные грантовые средства Адьяевы направят на приобретение сырья и расходных материалов. Ведь мытую шерсть для изготовления войлочных поделок приходится закупать за пределами республики. Кроме того, расходы требуют и другие виды работы, которые безусловно сказываются на качестве создаваемых изделий.В перспективе Делгер и Екатерина Адьяевы намерены увеличить ассортимент создаваемых изделий до 50 наименований. Обладатель Гранта Министерства культуры республики еще один индивидуальный предприниматель Саният Гаджимурадова, которая работает вместе с супругом Дорджи Горяевым, мастером по изготовлению народных инструментов. В республике он первый и единственный, кто осмелился по эскизам преподавателя колледжа искусств Элвега Дорджиева, воссоздать давно забытый музыкальный инструмент ЁЧИН. По его словам, это довольно трудоемкий процесс, учитывая то обстоятельство, что приходится изготавливать буквально на коленях. Грантовые средства направят на приобретение современного оборудования.С изменением условий труда удастся многое, главное – улучшить качество производимых инструментов, а также увеличить объемы производства. В планах изготовление МЁРН- ХУР и сувениров.Итак, стали известны имена победителей конкурса Грантов на развитие народных художественных промыслов, который в республике проводится впервые. Всего же было подано 9 заявок, 4 из которых не были допущены к рассмотрению по объективным причинам. Экспертной комиссией учитывались многие факторы, но главное - актуальность того или иного проекта.В развитие народных художественных промыслов наступает, поистине, новая эра. Во многом, связанная с тем, что Калмыкия становится одним из привлекательных объектов туризма. Предпринимаемые властями меры во многом и способствуют этому.



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