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Сегодня, 10:00

Произведена индексация пенсии неработающих пенсионеров


С 1 января произведена индексация пенсии неработающих пенсионеров на 3,7%. В Калмыкии повышенную выплату получат более 53 тысяч человек, сообщили в профильном ведомстве.

В течение года запланировано еще несколько этапов индексации. В апреле повысят пенсию на 4,1% тем, кто получает государственные и социальные выплаты. А в августе будет произведена корректировка страховых пенсий работающих пенсионеров за 2017 год.



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