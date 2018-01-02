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Вчера, 20:00

«Здесь и сейчас».Безопасность людей


«Здесь и сейчас».Безопасность людейБезопасность людей на воде, обстановка с пожарами и другие вопросы обсудили сегодня участники интерактивной программы «Здесь и Сейчас», в прямом эфире радио России-Калмыкия. Согласно статистике, в регионе зарегистрировано 7 пожаров, которые унесли жизни четырех человек в Лаганском и Городовиковском районах. О профилактических противопожарных мероприятиях рассказал Сергей Коробейников, временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления МЧС по Калмыкии.

Еще одной актуальной темой обсуждения стала безопасность на водных объектах в осенне-зимний период. С конца декабря прошлого года и по настоящее время сотрудниками МЧС проводятся мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев. На сегодняшний день, на учете в региональном подразделении ГИМС МЧС 5 мест массового выхода рыбаков на лед в Лаганском, Юстинском, Яшкульском и Приютненском районе. Под пристальным вниманием спасателей находится и Колонский пруд в Элисте.



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