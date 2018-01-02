Специалисты министерства сельского хозяйства встретятся с жителями районов

Специалисты министерства сельского хозяйства во главе с руководителем ведомства встретятся с жителями Городовиковского, Ики-Бурульского и Кетченеровского районов в рамках проекта Правительства Калмыкии «Тематическая среда». Главная цель - принятие мер по обращениям, поступившим в ходе «прямой линии» с Главой республики 15 декабря. Во время выездных встреч, которые запланированы на период с 17-го по 31-е января, рабочая группа изучит злободневные вопросы сельчан, окажет консультационные услуги аграриям, разъяснит им условия предоставления государственной поддержки. В преддверии предстоящей посевной кампании специалисты осмотрят материально-техническую базу в муниципальных образованиях. По итогам в районах пройдут совещания. Будет проведен и прием граждан по личным вопросам. Специалисты министерства сельского хозяйства во главе с руководителем ведомства встретятся с жителями Городовиковского, Ики-Бурульского и Кетченеровского районов в рамках проекта Правительства Калмыкии «Тематическая среда». Главная цель - принятие мер по обращениям, поступившим в ходе «прямой линии» с Главой республики 15 декабря. Во время выездных встреч, которые запланированы на период с 17-го по 31-е января, рабочая группа изучит злободневные вопросы сельчан, окажет консультационные услуги аграриям, разъяснит им условия предоставления государственной поддержки. В преддверии предстоящей посевной кампании специалисты осмотрят материально-техническую базу в муниципальных образованиях. По итогам в районах пройдут совещания. Будет проведен и прием граждан по личным вопросам.



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