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Сегодня, 12:13

Фотоловушки "Черных Земель"


Фотоловушки "Черных Земель"В государственном биосферном заповеднике «черные земли» уже два года ведется научная работа с помощью так называемых фотоловушек. За это время удалось значительно продвинуться в изучении видового и численного состава животных населяющих калмыцкую степь. Накопился немалый архив уникальных фотографий и видеоматериалов, среди которых есть поистине уникальные кадры.

Пятнистый олень, чей ареал обитания Приморский край, этой осенью стал гостем степной республики. Его передвижения были зафиксированы при помощи фотоловушки. Животное поздно ночью пришло на водопой. Для сотрудников заповедника «черные земли» его появление стало настоящим сюрпризом.

Камеры фото и видеофиксации установлены по всей территории заповедника. Они оснащены датчиком движения и включаются при появлении животного в радиусе 15 метров. Каждая оснащена долгоиграющими батарейками и флеш-картами. В объектив фотоловушек чаще всего попадаются волки, лисы, различные виды птиц и сайгаки. Видеоролик «наедине с сайгаками», снятый таким способом, один из лидеров всероссийского конкурса «Фотоловушка 2017».

По данным сотрудников заповедника, численность сайгаков составляет всего около 6000 особей. Постоянное наблюдение за ними позволяет лучше изучить состояние поголовья, количество молодняка. Помимо этого, ученые могут, как говорится, лицом к лицу встретиться с самыми разнообразными животными, изучить их повадки. Так, например, фотоловушки успевают отобразить непростые взаимоотношения между лисой и корсаком, которые конкурируют между собой, но на водопое вынуждены вести себя вежливо. Также удалось зафиксировать появление в калмыцкой степи сразу нескольких семейств барсуков.

Помимо наблюдения за животными фотоловушки также способны вести борьбу с браконьерами. Так, фиксируя появление на запретной территории автомобилей, устройство тут же отправляет ммс-сообщение охране заповедника. В 2018-м году планируется увеличить число таких помощников.



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