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Сегодня, 12:08

В России отмечается День заповедников и национальных парков


В России отмечается День заповедников и национальных парковСегодня отмечается День заповедников и национальных парков России. Сотрудников природоохранной системы республики, поздравляет глава Калмыкии Алексей Орлов. Ваша работа по сохранению экологии нашего региона требует высокого профессионализма, ответственности, любви к природе и родному краю. Уверен, что вы и в дальнейшем будете с успехом выполнять поставленные перед вами задачи, направленные на сохранение окружающей среды, отметил Орлов.



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