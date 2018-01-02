В России заработает новая система обращения с отходами. Законом, вступившим в силу с 1 января 2018 года, закреплен раздельный сбор мусора. В региональном Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказали о нововведениях. Отныне схему размещения площадок накопления твердых коммунальных отходов будут определять органы местного самоуправления, уделяя главное внимание раздельному складированию. Возрастает требования и к региональным операторам. На территории Калмыкии – это ООО «Спецавтохозяйство», занимающееся и проблемами утилизации. В России заработает новая система обращения с отходами. Законом, вступившим в силу с 1 января 2018 года, закреплен раздельный сбор мусора. В региональном Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказали о нововведениях. Отныне схему размещения площадок накопления твердых коммунальных отходов будут определять органы местного самоуправления, уделяя главное внимание раздельному складированию. Возрастает требования и к региональным операторам. На территории Калмыкии – это ООО «Спецавтохозяйство», занимающееся и проблемами утилизации.



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