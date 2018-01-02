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Сегодня, 20:56

Цены на коммунальные услуги останутся на прежнем уровне


Цены на коммунальные услуги останутся на прежнем уровнеВ Калмыкии цены на коммунальные услуги в первом полугодии останутся на прежнем уровне. Об этом сегодня сообщила председатель региональной службы по тарифам Светлана Доногруппова. Она также отметила, что рост ставок ожидается с первого июля. Но совокупный рост на все услуги ЖКХ, как и в предыдущие несколько лет в регионе, не превысит отметки в три с половиной процента. Предельно допустимые нормы индексирования устанавливаются на уровне законодательства России и ее субъектов. По словам Доногрупповой, по росту тарифов за сервисы в сфере ЖКХ среди субъектов ЮФО Калмыкия занимает срединную позицию.



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