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Сегодня, 18:00

Долгожданный газ придет в Хулхуту


Долгожданный газ придет в ХулхутуДолгожданный газ придет в Хулхуту. Сегодня на имя Главы Калмыкии Алексея Орлова поступило письмо от гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилла Селезнева. В письме, в частности, говорится: «Уважаемый Алексей Маратович! ООО «Газпром межрегионгаз» сообщает, что по результатам конкурентных закупок приступит в январе 2018 года к выполнению строительно-монтажных работ по объекту «Газопровод межпоселковый на поселок Хулхута Яшкульского района» протяженностью 28 километров 200 метров с обеспечением технической возможности подачи газа в сентябре 2018 года.



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