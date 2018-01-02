Долгожданный газ придет в Хулхуту. Сегодня на имя Главы Калмыкии Алексея Орлова поступило письмо от гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилла Селезнева. В письме, в частности, говорится: «Уважаемый Алексей Маратович! ООО «Газпром межрегионгаз» сообщает, что по результатам конкурентных закупок приступит в январе 2018 года к выполнению строительно-монтажных работ по объекту «Газопровод межпоселковый на поселок Хулхута Яшкульского района» протяженностью 28 километров 200 метров с обеспечением технической возможности подачи газа в сентябре 2018 года. Долгожданный газ придет в Хулхуту. Сегодня на имя Главы Калмыкии Алексея Орлова поступило письмо от гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилла Селезнева. В письме, в частности, говорится: «Уважаемый Алексей Маратович! ООО «Газпром межрегионгаз» сообщает, что по результатам конкурентных закупок приступит в январе 2018 года к выполнению строительно-монтажных работ по объекту «Газопровод межпоселковый на поселок Хулхута Яшкульского района» протяженностью 28 километров 200 метров с обеспечением технической возможности подачи газа в сентябре 2018 года.



Смотреть полный выпуск новостей



