10 новых автомобилей скорой помощи поступили в республику в рамках государственной программы развитие здравоохранения. Специальный автотранспорт, оснащенный холодильным оборудованием для хранения и перевозки лекарственных средств, получило и аптечное управление. Торжественная церемония вручения ключей состоялась в центре Элисты.



Директор республиканского центра медицины катастроф Владимир Сангаджиев внимательно осматривает машину, проверяет, насколько комфортно будет пациентам. В распоряжении этого учреждения 3 автомобиля, которые оснащены новейшим медоборудованием: аппаратами искусственной вентиляции легких, дефибрилляторами, электрокардиографами, и всем необходимым для выполнения экспресс-диагностики и транспортировки пациентов. Салон утеплен, есть система кондиционирования, стол с умывальником.



В торжественной церемонии вручения ключей в центре Элисты принял участие Алексей Орлов. Автомобили скорой медицинской помощи с повышенной проходимостью получили Городовиковская, Кетченеровская, Лаганская и Целинная районные больницы. Как отметил Глава региона, новая техника позволит значительно повысить качество и доступность оказания скорой медпомощи, особенно в тех районах, где отсутствуют дороги с твердым покрытием. Кроме того, в этом году обновление автопарка планируется продолжить.



Всего автопарк регионального здравоохранения в рамках реализации различных программ и проектов пополнили 49 машин. И это за последние два года. Однако, несмотря на все проводимые мероприятия, необходимо приобрести еще около ста единиц медицинского автотранспорта для учреждений региона.



Новая карета скорой помощи марки «УАЗ» отправилась и в село Троицкое Целинного района. Машина полностью оснащена современным, устойчивым к холодам оборудованием. По словам главного врача районной больницы Максима Оджаева, приобретение автотранспорта улучшит работу службы «скорой», сократит время прибытия к пациентам. Квалифицированную медицинскую помощь теперь можно будет оказывать и на догоспитальном этапе.



Обновление автопарка медучреждений республики будет продолжено. Руководством региона планируется стопроцентная замена всех изношенных транспортных средств в отрасли. Между тем, бригады скорой уже выезжают к элистинцам на новых спецмашинах. 10 новых автомобилей скорой помощи поступили в республику в рамках государственной программы развитие здравоохранения. Специальный автотранспорт, оснащенный холодильным оборудованием для хранения и перевозки лекарственных средств, получило и аптечное управление. Торжественная церемония вручения ключей состоялась в центре Элисты.Директор республиканского центра медицины катастроф Владимир Сангаджиев внимательно осматривает машину, проверяет, насколько комфортно будет пациентам. В распоряжении этого учреждения 3 автомобиля, которые оснащены новейшим медоборудованием: аппаратами искусственной вентиляции легких, дефибрилляторами, электрокардиографами, и всем необходимым для выполнения экспресс-диагностики и транспортировки пациентов. Салон утеплен, есть система кондиционирования, стол с умывальником.В торжественной церемонии вручения ключей в центре Элисты принял участие Алексей Орлов. Автомобили скорой медицинской помощи с повышенной проходимостью получили Городовиковская, Кетченеровская, Лаганская и Целинная районные больницы. Как отметил Глава региона, новая техника позволит значительно повысить качество и доступность оказания скорой медпомощи, особенно в тех районах, где отсутствуют дороги с твердым покрытием. Кроме того, в этом году обновление автопарка планируется продолжить.Всего автопарк регионального здравоохранения в рамках реализации различных программ и проектов пополнили 49 машин. И это за последние два года. Однако, несмотря на все проводимые мероприятия, необходимо приобрести еще около ста единиц медицинского автотранспорта для учреждений региона.Новая карета скорой помощи марки «УАЗ» отправилась и в село Троицкое Целинного района. Машина полностью оснащена современным, устойчивым к холодам оборудованием. По словам главного врача районной больницы Максима Оджаева, приобретение автотранспорта улучшит работу службы «скорой», сократит время прибытия к пациентам. Квалифицированную медицинскую помощь теперь можно будет оказывать и на догоспитальном этапе.Обновление автопарка медучреждений республики будет продолжено. Руководством региона планируется стопроцентная замена всех изношенных транспортных средств в отрасли. Между тем, бригады скорой уже выезжают к элистинцам на новых спецмашинах.



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