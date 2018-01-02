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Сегодня, 12:30

ГТРК "Калмыкия" открывает цикл передач про АПК


ГТРК "Калмыкия" открывает цикл передач про АПКГТРК Калмыкия открывает цикл передач, посвященных агропромышленному комплексу Калмыкии. Одна из перспективных Отраслей агропрома - мясное скотоводство. Яркий пример тому - большое совещание, которое состоялось в Сызрани. С приволжским опытом содержания калмыцкого скота ознакомились ученые из Оренбургской области, коллеги из Бурятии, Алтая, Татарстана, Тывы. Отечественная мясная порода « Калмыцкая» давно пользуется большим спросом даже за пределами нашей страны. Первую передачу цикла смотрите в эту субботу 13 января в 8.20 на телеканале Россия.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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