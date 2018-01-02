Инициативы президента в действии

С этого года начинается реализация целого ряда новых мер поддержки российских семей. Закон, утверждающий пособие по уходу за ребенком по достижению им полутора лет, инициирован Президентом Владимиром Путиным. В частности, он обратился с призывом помочь тем, у кого родился первый ребенок. Но право на выплаты имеют семьи, чей доход на каждого не превышает полутора кратного значения установленного в регионе прожиточного минимума. Для этого родителям и опекунам необходимо предоставить в органы социальной защиты подтверждающие документы.



Кроме того, с этого года повышение минимального размера оплаты труда в России, как сообщили в региональном отделении фонда соцстраха, влияет на расчет пособий – на ребенка, больничных и декретных. Так что, некоторые мамы, имеющие высокий доход, воспитывая малыша, могут получать до 24-х тысяч пятисот рублей в месяц. Что касается самого низкого порога, то он составит 3 тысячи 795 рублей. Это касается тех женщин, которые ушли в отпуск по уходу за ребенком с 1 января 2018 года.



Также с 2018 года пособие в связи с производственной травмой будет назначено по новым правилам. Вне зависимости от стажа в таких случаях пострадавший получит сто процентов от среднего заработка. Страховые выплаты пострадавшим на производстве и в результате профессиональных заболеваний будут проиндексированы только с первого февраля.



В этом году также активно будет развиваться система электронных больничных. Внедрение этой технологии позволит сделать обмен информацией о страховых случаях, прежде всего, прозрачным. А также исключит необходимость проверять правильность оформления листков нетрудоспособности и вести их учет. С этого года начинается реализация целого ряда новых мер поддержки российских семей. Закон, утверждающий пособие по уходу за ребенком по достижению им полутора лет, инициирован Президентом Владимиром Путиным. В частности, он обратился с призывом помочь тем, у кого родился первый ребенок. Но право на выплаты имеют семьи, чей доход на каждого не превышает полутора кратного значения установленного в регионе прожиточного минимума. Для этого родителям и опекунам необходимо предоставить в органы социальной защиты подтверждающие документы.Кроме того, с этого года повышение минимального размера оплаты труда в России, как сообщили в региональном отделении фонда соцстраха, влияет на расчет пособий – на ребенка, больничных и декретных. Так что, некоторые мамы, имеющие высокий доход, воспитывая малыша, могут получать до 24-х тысяч пятисот рублей в месяц. Что касается самого низкого порога, то он составит 3 тысячи 795 рублей. Это касается тех женщин, которые ушли в отпуск по уходу за ребенком с 1 января 2018 года.Также с 2018 года пособие в связи с производственной травмой будет назначено по новым правилам. Вне зависимости от стажа в таких случаях пострадавший получит сто процентов от среднего заработка. Страховые выплаты пострадавшим на производстве и в результате профессиональных заболеваний будут проиндексированы только с первого февраля.В этом году также активно будет развиваться система электронных больничных. Внедрение этой технологии позволит сделать обмен информацией о страховых случаях, прежде всего, прозрачным. А также исключит необходимость проверять правильность оформления листков нетрудоспособности и вести их учет.



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