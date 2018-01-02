В Управлении Роспотребнадзора работает «горячая линия»

До 15 января в Управлении Роспотребнадзора по Калмыкии работает «горячая линия» по качеству и безопасности пищевых продуктов. Жители региона смогут получить ответы на вопросы, связанные с нормативными требованиями, предъявляемыми к продуктам; рекомендациями по выбору и принципами правильного питания. А также подробнее выяснить, как составить обращение в случае обнаружения просроченного продукта в магазине и куда его направить. Ответят специалисты и на другие вопросы. Телефон 3-92-13 работает с 9 до 18 часов. Консультацию дадут и в «Республиканском Центре гигиены и эпидемиологии»: 3-86-29. До 15 января в Управлении Роспотребнадзора по Калмыкии работает «горячая линия» по качеству и безопасности пищевых продуктов. Жители региона смогут получить ответы на вопросы, связанные с нормативными требованиями, предъявляемыми к продуктам; рекомендациями по выбору и принципами правильного питания. А также подробнее выяснить, как составить обращение в случае обнаружения просроченного продукта в магазине и куда его направить. Ответят специалисты и на другие вопросы. Телефон 3-92-13 работает с 9 до 18 часов. Консультацию дадут и в «Республиканском Центре гигиены и эпидемиологии»: 3-86-29.



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