Калмыкия простилась с Алексеем Ивановым-легендой операторского искусства

Почти все, кто работал или работает в стенах телевидения считают Алексея Александровича Иванова своим учителем. Он 35 лет своей жизни посвятил республиканской телестудии. Благодаря его кропотливой работе собран колоссальный архив материалов за несколько десятилетий. Его заветы и советы всегда актуальны. Об этом говорит не одно поколение калмыцких журналистов, кто имел счастье быть с ним хотя бы просто знаком.



Удивительно, но факт. Он много снимал. Но увидеть самого мэтра на снимках, редкая удача. Ведь для него было главным – запечатлеть то, что представляет интерес для других. Будь – то последний звонок в школе, или рекордный урожай зерна, первое руно или строительство дороги. В Калмыкии нет хозяйства или предприятия, в которых бы он не побывал. Не единожды запечатлев на киноплёнку лучших тружеников, заслуженных и просто хороших людей. Он запечатлел на фото- кино- и видеоплёнке самые яркие и повседневные мгновения жизни. Коллеги – телевизионщики Алексея Иванова так и называли - летописец.



Фотография и кино были делом его жизни. В том ритме жизни на телевидении, требовавшем колоссальных сил и энергии, Алексей Александрович не оставлял работы с начинающими операторами. И всю жизнь с любовью занимался с подростками в созданной им же фотокиностудию «Фокист». Она, по сути, стала кузницей кадров для калмыцкого телевидения. По сути и по духу он был просветителем, учителем, воспитателем.



Прошел школу операторского искусства в свое время и Алексей Орлов, считающий Алексея Александровича своим Учителем. В дни празднования полувекового юбилея калмыцкой студии ТВ он нашёл для человека—истории особенно тёплые слова.



А еще, Алексей Александрович был увлечен историей калмыцкой кинематографии. Его перу принадлежит ряд глубоких исследовательских работ. Это «Кинолента памяти», «Киноартист Зула Нохашкиев», «Мы из «Фокиста», «Старое кино». По праву ему было присвоено звание Лауреата премии имени Зулы Нахашкиева "За вклад в сохранение и развитие калмыцкой кинематографии".



В 2005 году – семья Ивановых переехала в город Камышин Волгоградской области, где и продолжила научно-поисковую деятельность. В местном историко-краеведческом музее он возглавил военный отдел, собранный им материал к 100–летию Героя Советского Союза военного летчика Маресьева – стал основой для создания документального фильма. Так плодотворно и с таким интересом и жадностью работать, как умел Алексей Иванов, не удавалось ещё никому. Не торопясь, успел сделать так много.



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