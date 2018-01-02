Новые банкноты достоинством 200 и 2000 рублей вошли в обращение. В декабре их представила общественности глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Напомним, дизайн купюр прошел целый ряд конкурсных отборов. В итоге победили банковские билеты с изображением достопримечательностей Севастополя и Дальнего Востока. На купюре в 2000 рублей – космодром Восточный и вантовый мост на остров Русский во Владивостоке через пролив Восточный Босфор. Главный отличительный признак - синий фон. Также можно заметить новинку – оптическую защиту в виде светопеременного ярлыка с изображением моста на солнце, которая меняет спектр отражения и «играет» переливами при поворачивании купюры. На 200-рублёвке, на радость крымчанам, - памятник затопленным кораблям, а с другой стороны - колонны ХерсонЕса на зеленом фоне. Материал новых купюр – хлопковая бумага, пропитанная полимеризованным составом для повышения износостойкости. Защита содержит самые современные визуальные меры предосторожности. Новые банкноты достоинством 200 и 2000 рублей вошли в обращение. В декабре их представила общественности глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Напомним, дизайн купюр прошел целый ряд конкурсных отборов. В итоге победили банковские билеты с изображением достопримечательностей Севастополя и Дальнего Востока. На купюре в 2000 рублей – космодром Восточный и вантовый мост на остров Русский во Владивостоке через пролив Восточный Босфор. Главный отличительный признак - синий фон. Также можно заметить новинку – оптическую защиту в виде светопеременного ярлыка с изображением моста на солнце, которая меняет спектр отражения и «играет» переливами при поворачивании купюры. На 200-рублёвке, на радость крымчанам, - памятник затопленным кораблям, а с другой стороны - колонны ХерсонЕса на зеленом фоне. Материал новых купюр – хлопковая бумага, пропитанная полимеризованным составом для повышения износостойкости. Защита содержит самые современные визуальные меры предосторожности.



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