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Сегодня, 11:47

«Движение вверх» продолжает собирать полные залы в кинотеатрах


«Движение вверх» продолжает собирать полные залы в кинотеатрахСпортивный блокбастер «Движение вверх» покорил элистинских зрителей. Картина собирала полные залы на протяжении всех новогодних праздников. Победа сборной Советского Союза по баскетболу над сборной США на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене вызывала у зрителей одинаковые чувства: гордость за свою страну. Некоторые горожане пересматривали фильм несколько раз, настолько их потрясла эта кинодрама.

Обидный счет на табло 50:49 в пользу американской сборной и, кажется, никакой надежды. До завершения финального матча всего три секунды, перевернувшие не только ход игры, но всю историю. Легендарная команда США считалась до этого непобедимой. И только воля к победе и нечеловеческие усилия советских спортсменов помогли им выиграть, и тем самым подорвать господство американцев на мировом баскетбольном Олимпе. В основу картины легла автобиографическая книга «Движение вверх» легендарного участника этого противостояния Сергея Белова.

Большинство баскетболистов в фильме – профессиональные спортсмены. А исполнители главных ролей тренировались ежедневно на протяжении нескольких месяцев. Многие выходившие из зала зрители, говорили, что обязательно пойдут посмотреть фильм еще раз, настолько их потрясла кинодрама.

Первая олимпийская победа отечественных баскетболистов, да ещё в период холодной войны, вырванная за последние три секунды игры, вызвала у зрителей глубокое чувство патриотизма. Кроме того счастливчики, пришедшие в элистинские кинотеатры смогли стать участниками специальной акции и обладателями призов.

Чтобы посмотреть фильм люди приезжали даже из районов республики. Приходили семьями, с детьми. Ведь в сюжете немало воспитательных моментов и для подрастающего поколения. Верность, долг своему слову, дружба и, конечно, вера в свои возможности.

Российская экшн-драма превзошла в прокате все ожидания. С этой кинопремьерой движение вверх отечественного кинематографа продолжилось после успеха таких совместных проектов телеканала «Россия 1» и студии Тритэ, как «Экипаж» и «Легенда № 17». В свое время они потеснили голливудские фильмы.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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