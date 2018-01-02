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Сегодня, 11:45

Новая жизнь "Дружбы"


Новая жизнь "Дружбы"Новая жизнь Дружбы. В элистинском парке культуры и отдыха состоялось открытие танцевальной площадки. Работы по благоустройству зоны отдыха стали возможны благодаря участию степной столицы в федеральной программе «Комфортная городская среда».

В единственном в республике развлекательном парке сезонно немноголюдно, однако, с наступлением теплых деньков горожане по достоинству оценят заметные перемены. Это и велосипедные дорожки, и новая танцевальная площадка. По словам главы администрации Элисты, это лишь малая часть масштабного проекта.

Реконструкция объекта стала возможной благодаря участию степной столицы в федеральной программе «Комфортная городская среда». Кроме того в этом году были благоустроены 10 дворов и две общественные территории: парк Дружба и сквер Сергия Радонежского. На эти работы было затрачено более 20 миллионов рублей.

Отличительная особенность проекта – непосредственное участие самих жителей в ремонтных работах, а главное, в выборе объектов под реконструкцию. Надо сказать, что элистинцы в стороне не остались и уже пожинают плоды своего труда.

Помимо Элисты в программу вошли Ики-Бурул и Яшалта. Общая сумма выделенных средств – 62 миллиона рублей. Из них 57- из федеральной казны, остальное - из ресбюджета.

Проект, направленный на то, чтобы привести в порядок населенные пункты, реализуется по всей стране и рассчитан до 2022 года. За это время комфортным и доступным для маломобильных граждан местом отдыха смогут похвастаться в каждом районе республики.



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