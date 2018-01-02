В администрации Элисты прошло плановое совещание

Два пожара, 8 возгораний зарегистрированы с начала года в Элисте. Как озвучили сегодня на еженедельном совещании в администрации города, 5 января в 7 микрорайоне в доме номер 4 произошло возгорание в квартире. В результате огнем были повреждены: внутренняя обшивка балкона, оконная рама и шкаф. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара, виновное лицо и материальный ущерб устанавливаются. В праздничные дни работой управления городского зеленого хозяйства и административно-технического контроля, а также спецатх остался недоволен Глава администрации. В частности, мусором завален район улицы Ипподромной. В черте города неочищенными остаются контейнеры. Окон Нохашкиев поручил ответственным ведомствам разобраться со сложившейся ситуацией. Два пожара, 8 возгораний зарегистрированы с начала года в Элисте. Как озвучили сегодня на еженедельном совещании в администрации города, 5 января в 7 микрорайоне в доме номер 4 произошло возгорание в квартире. В результате огнем были повреждены: внутренняя обшивка балкона, оконная рама и шкаф. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара, виновное лицо и материальный ущерб устанавливаются. В праздничные дни работой управления городского зеленого хозяйства и административно-технического контроля, а также спецатх остался недоволен Глава администрации. В частности, мусором завален район улицы Ипподромной. В черте города неочищенными остаются контейнеры. Окон Нохашкиев поручил ответственным ведомствам разобраться со сложившейся ситуацией.



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