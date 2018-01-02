ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 10:00

Сводка происшествий за минувшую неделю


Сводка происшествий за минувшую неделюБезопасность во время новогодних праздников обеспечивали более 1200-сот сотрудников органов внутренних дел. Благодаря чему в общественных местах было пресечено 70 административных правонарушений, в том числе мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в неположенных местах. Кроме того, калмыцкими полицейскими в Элисте была выявлена крупная партия алкогольной продукции без сопроводительных документов.

За праздничную неделю сотрудниками выявлено 63 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения, задержано 6 водителей, повторно севших за руль нетрезвыми. Возбуждено 9 уголовных дел.



Другие новости по теме:

  • Сводка происшествий
  • Сводка происшествий за минувшую неделю
  • Сводка происшествий за минувшую неделю
  • Сводка происшествий за минувшую неделю
  • Сводка происшествий за минувшую неделю
  • Сотрудниками ГИБДД задержаны 54 пьяных водителя
  • С начала года задержано 500 водителей в нетрезвом состоянии
  • За минувшую неделю в Калмыкии зарегистрированы 4 ДТП
  • За минувшую неделю задержано 59 пьяных водителей
  • За минувшую неделю в Калмыкии зарегистрировано 7 ДТП

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34