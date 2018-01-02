Сводка происшествий за минувшую неделю

Безопасность во время новогодних праздников обеспечивали более 1200-сот сотрудников органов внутренних дел. Благодаря чему в общественных местах было пресечено 70 административных правонарушений, в том числе мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в неположенных местах. Кроме того, калмыцкими полицейскими в Элисте была выявлена крупная партия алкогольной продукции без сопроводительных документов.



За праздничную неделю сотрудниками выявлено 63 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения, задержано 6 водителей, повторно севших за руль нетрезвыми. Возбуждено 9 уголовных дел. Безопасность во время новогодних праздников обеспечивали более 1200-сот сотрудников органов внутренних дел. Благодаря чему в общественных местах было пресечено 70 административных правонарушений, в том числе мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в неположенных местах. Кроме того, калмыцкими полицейскими в Элисте была выявлена крупная партия алкогольной продукции без сопроводительных документов.За праздничную неделю сотрудниками выявлено 63 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения, задержано 6 водителей, повторно севших за руль нетрезвыми. Возбуждено 9 уголовных дел.



Смотреть полный выпуск новостей



